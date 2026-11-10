தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/24 மணி நேரத்தில்467 ரவுடிகள் கைது: போலீசார் அதிரடி

24 மணி நேரத்தில்467 ரவுடிகள் கைது: போலீசார் அதிரடி

24 மணி நேரத்தில்467 ரவுடிகள் கைது: போலீசார் அதிரடி

ADDED : நவ 10, 2026 06:16 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : நவ 10, 2026 06:16 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

தீபாவளி நாளில் போதை கும்பலால் வன்முறை சம்பவங்கள் அரங்கேறின. தாக்குதலும் சகஜமாக நடந்தன. போலீஸ் எஸ்எஸ்ஐ கொல்லப்பட்டார். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.

இதனைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் இன்று காலை முதல் போலீசார் அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். ரவுடிகளிடம் விசாரித்தனர்.

இது தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது:

மாநிலம் முழுதும் 24 மணி நேரத்தில் ரவுடிகளுக்கு எதிராக அதிரடி நடவடிக்கை!

சரிபார்க்கப்பட்ட ரவுடிகள்- 6967

கைது -467

எச்சரிக்கப்பட்ட ரவுடிகள்-6540

நன்னடத்தைக்காக பிணைபத்திரம் - 303

மாவட்ட வாரியாக

சேலத்தில் -14

மதுரையில் -51

தஞ்சாவூர் -33

சென்னை-36 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us