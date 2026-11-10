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தீபாவளி நாளில் போதை கும்பலால் வன்முறை சம்பவங்கள் அரங்கேறின. தாக்குதலும் சகஜமாக நடந்தன. போலீஸ் எஸ்எஸ்ஐ கொல்லப்பட்டார். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் இன்று காலை முதல் போலீசார் அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். ரவுடிகளிடம் விசாரித்தனர்.
இது தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது:
மாநிலம் முழுதும் 24 மணி நேரத்தில் ரவுடிகளுக்கு எதிராக அதிரடி நடவடிக்கை!
சரிபார்க்கப்பட்ட ரவுடிகள்- 6967
கைது -467
எச்சரிக்கப்பட்ட ரவுடிகள்-6540
நன்னடத்தைக்காக பிணைபத்திரம் - 303
மாவட்ட வாரியாக
சேலத்தில் -14
மதுரையில் -51
தஞ்சாவூர் -33
சென்னை-36 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.
24 மணி நேரத்தில்467 ரவுடிகள் கைது: போலீசார் அதிரடி
24 மணி நேரத்தில்467 ரவுடிகள் கைது: போலீசார் அதிரடி
ADDED : நவ 10, 2026 06:16 PM
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தீபாவளி நாளில் போதை கும்பலால் வன்முறை சம்பவங்கள் அரங்கேறின. தாக்குதலும் சகஜமாக நடந்தன. போலீஸ் எஸ்எஸ்ஐ கொல்லப்பட்டார். இதற்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தன.
இதனைத் தொடர்ந்து மாநிலம் முழுவதும் இன்று காலை முதல் போலீசார் அதிரடியாக சோதனை நடத்தினர். ரவுடிகளிடம் விசாரித்தனர்.
இது தொடர்பாக தமிழக காவல்துறை வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது:
மாநிலம் முழுதும் 24 மணி நேரத்தில் ரவுடிகளுக்கு எதிராக அதிரடி நடவடிக்கை!
சரிபார்க்கப்பட்ட ரவுடிகள்- 6967
கைது -467
எச்சரிக்கப்பட்ட ரவுடிகள்-6540
நன்னடத்தைக்காக பிணைபத்திரம் - 303
மாவட்ட வாரியாக
சேலத்தில் -14
மதுரையில் -51
தஞ்சாவூர் -33
சென்னை-36 ரவுடிகள் கைது செய்யப்பட்டனர். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் காவல்துறையினர் கூறியுள்ளனர்.