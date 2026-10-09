தமிழகத்தில் 4700 அரசு பள்ளிகள்.. தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே! நெட் ஒர்க் கிடைக்காததால் கஷ்டம்
தமிழகத்தில் 4700 அரசு பள்ளிகள்.. தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே! நெட் ஒர்க் கிடைக்காததால் கஷ்டம்
UPDATED : அக் 09, 2026 11:57 AM
ADDED : அக் 09, 2026 06:19 AM
UPDATED : அக் 09, 2026 11:57 AM ADDED : அக் 09, 2026 06:19 AM
- நமது நிருபர் -
தமிழகத்தில் பி.எஸ்.என்.எல்., சேவை சரிவர கிடைக்காததால் ஆன்லைன் சார்ந்த நிகழ்வுகளில் இருந்து 4700க்கும் மேற்பட்ட அரசு பள்ளிகள் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது. இணைய சேவை கிடைக்காத பள்ளிக்கும் அரசு தொடர்ந்து கட்டணம் செலுத்துவது குறிப்பிடத்தக்கது.
மாறி வரும் தொழில்நுட்பத்திற்கு ஏற்ப மாணவர்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் பல்வேறு கட்டமைப்புகள் அரசு பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தற்போது 40 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள் ஹைடெக் லேப், ஸ்மார்ட் போர்டு உள்ளிட்ட வசதிகள் உள்ளன.
இதன் மூலம் ஆன்லைன் சார்ந்த பயிற்சி வகுப்பு மட்டுமின்றி, மாணவருக்கு ஏ.ஐ., ரோபோட்டிக்ஸ், ஆன்லைன் டூல்ஸ் தொடர்பாக கற்பிக்கும் 'டி.என்., ஸ்பார்க்', அசஸ்மெண்ட் டெஸ்ட், திரைப்படம் திரையிடுதல், ஆசிரியருக்கான பயிற்சிகள், பாடத் திட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ள 'கியூ.ஆர்.,' கோடு மூலம் படக்காட்சிகளுடன் கற்பித்தல் போன்றவை நடக்கின்றன. இதற்கான இணைய சேவையும் அரசு வழங்குகிறது. பி.எஸ்.என்.எல்., இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ஒரு பள்ளிக்கு மாதம் ரூ.750 ஒதுக்கீடு செய்கிறது.
ஆனால் பி.எஸ்.என்.எல்., இணையசேவை கிராமம் சார்ந்த பகுதிகளில் பெரும்பாலான பள்ளிகளில் கிடைக்கவில்லை என ஆசிரியர்கள் புலம்புகின்றனர். ஹைடெக் லேப், ஸ்மார்ட் போர்டு போன்ற தொழில்நுட்ப சார்ந்த கற்றல் கற்பித்தல் முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.
மீண்டும் வேண்டும் பழைய முறை
தலைமையாசிரியர்கள் கூறியதாவது: ஆரம்பத்தில் அந்தந்த பகுதிகளில் எந்த இணைய சேவை வசதி கிடைக்கிறதோ அதை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என இருந்தது. இதனால் தனியார் நெட்ஒர்க் சேவை பல பள்ளிகளில் பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால் பி.எஸ்.என்.எல்., இணைய சேவையை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் என 2025 ஜனவரி முதல் உத்தரவிடப்பட்டது.
பி.எஸ்.என்.எல்., அரசு துறை என்றாலும் கிராமம் சார்ந்த பகுதிகளில் அதன் நெட்ஒர்க் கிடைப்பதில்லை. இதனால் 4700க்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளில் இச்சேவை கிடைக்கவில்லை. இப்பள்ளிகளில் தொழில்நுட்ப ரீதியான கற்பித்தல் முடங்கி உள்ளன. அரசு கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. அதேநேரம், கிடைக்காத இணைய சேவைக்காக அரசு தொடர்ந்து கட்டணம் செலுத்துகிறது. மீண்டும் பழைய முறைப்படி சேவை கிடைக்கும் நெட் ஒர்க்கை பள்ளிகளில் பயன்படுத்திக்கொள்ள அரசு அனுமதியளிக்க வேண்டும் என்றனர்.