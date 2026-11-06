மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால் கார் கவிழ்ந்து 5 பேர் காயம்
மின்விளக்கு வசதி இல்லாததால் கார் கவிழ்ந்து 5 பேர் காயம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:57 PM
ஓசூர்: கார் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து, விபத்துக்குள்ளானதில், 5 பேர் காயமடைந்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தினகரன், 57. இவரது மனைவி லட்சுமி, 47. இவர்கள், தங்களது உறவினர்களின் குழந்தைகள், மூன்று பேருடன் ஓசூர் மலை மீதுள்ள மரகதாம்பிகை உடனுறை சந்திரசூடேஸ்வரர் கோவிலில், நேற்று (நவ.,5) இரவு, சுவாமி தரிசனம் செய்து விட்டு, காரில் மலையிலிருந்து கீழே இறங்கினர்.
தேர்ப்பேட்டைக்குள் செல்லும் சாலையில் தினகரன் காரை ஓட்டினார். அச்சாலையில் ஒரு அபாய வளைவு உள்ளது. அப்பகுதியில் மின்விளக்கு வசதி இல்லை.
இது ஏற்கனவே பயணித்த வாகன ஓட்டிகளுக்கு மட்டுமே தெரியும். புதிதாக வரும் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கி விடுவர். அதேபோல, காரில் சென்ற தினகரனுக்கு அபாய வளைவு இருப்பது தெரியவில்லை.
சாலை நேராக செல்வதாக நினைத்து காரை ஓட்டி சென்றார். அதனால், வளைவு பகுதியில் இருந்த, 20 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில் தினகரன், லட்சுமி, குழந்தைகள் உட்பட, ஐந்து பேரும் காயமடைந்தனர்.
அபாய வளைவில் அடிக்கடி விபத்து நடப்பதால், இரும்பு தடுப்பு அமைக்க வேண்டும். அத்துடன் மின்விளக்கு அமைத்து தர வேண்டும் என, பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.