போலி நுால்கள் கொள்முதல் விவகாரம் நுாலக அதிகாரிகள் 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
போலி நுால்கள் கொள்முதல் விவகாரம் நுாலக அதிகாரிகள் 5 பேர் ‘சஸ்பெண்ட்’
UPDATED : நவ 15, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:10 PM
சென்னை: போலி நுால்களை கொள்முதல் செய்த விவகாரத்தில், நுாலக அதிகாரிகள் ஐந்து பேரை, ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்து, பள்ளி கல்வித்துறை அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
கோவையில், ஈ.வெ.ரா., பெயரிலான நுாலகம், 300 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கட்டப்பட்டது. இந்த நுாலகத்தை, முதல்வர் விஜய் கடந்த மாதம், 16ம் தேதி திறந்து வைத்தார். இந்த நுாலகத்தில், செயற்கை நுண்ணறிவை பயன்படுத்தி, ஏராளமான பிழைகளுடன் தயாரிக்கப்பட்ட போலி நுால்கள் இடம் பெற்றிருப்பதாக, எழுத்தாளர் பெருமாள் முருகன் குற்றம் சாட்டினார்.
குறிப்பாக, அகல் விளக்கு பதிப்பகம், பீனிக்ஸ் பதிப்பகம் போன்றவற்றில் இருந்து, இந்த போலி நுால்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்பட்டது. கடந்த தி.மு.க., ஆட்சியில் கட்டப்பட்ட இந்த நுாலகத்திற்கு தேவையான நுால்களை, அப்போதிருந்த ஆட்சியாளர்களே கொள்முதல் செய்ததாகவும், அதில் ஊழல் நடந்துள்ளதாகவும், த.வெ.க., அரசு குற்றம் சாட்டியது. ஆனால், இந்த போலி நுால்கள் கொள்முதல் விவகாரத்தில், தி.மு.க.,வும் பதிலுக்கு த.வெ.க., அரசை குற்றம் சாட்டியது.
இந்நிலையில், இந்த இரண்டு பதிப்பகங்களிடம் இருந்தும், புத்தகங்கள் கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆணை, கடந்த பிப்ரவரி மாதம், அதாவது, தி.மு.க., ஆட்சியில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளதாகவும், அதற்கான தொகை, மார்ச் மாதம் விடுவிக்கப்பட்டு உள்ளதாகவும், பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
மேலும், கோவை நுாலகம் மட்டுமல்லாது, தமிழகம் முழுதும் உள்ள பொது நுாலகங்களில் போலி நுால்களை கணக்கெடுக்கவும், புதிய நுாலகங்களுக்கான கொள்முதல் ஆணைகளை ரத்து செய்யவும் அமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, பள்ளிக்கல்வி துறை சார்பில், லஞ்ச ஒழிப்பு துறையிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டது. பொது நுாலகத்துறை பொறுப்பு இயக்குநராக இருந்த ஜெயந்தி, அந்த பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார். தமிழ்நாடு பாடநுால் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழக மேலாண்மை இயக்குநர் ஷஜீவனா, பொது நுாலகத் துறைக்கு பொறுப்பு இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார்.
இந்தச் சூழலில், சென்னை கன்னிமாரா நுாலகம், மதுரை கலைஞர் நுாலகம் உட்பட, தமிழகம் முழுதும் பல்வேறு நுாலகங்களில் இருந்து, 70 ஆயிரத்து, 674 போலி நுால்கள் அகற்றப்பட்டு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அத்துடன், போலி நுால்கள் விவகாரத்தில், 5 நுாலக அதிகாரிகள், ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தின் பொறுப்பு தலைமை நுாலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் காமாட்சி, மதுரை கலைஞர் நுாற்றாண்டு நுாலகத்தின் பொறுப்பு தலைமை நுாலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் தினேஷ்குமார், கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்தின் பொறுப்பு அலுவலர் சந்தானகிருஷ்ணன், சென்னை அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தின் நுாலகர் மற்றும் தகவல் அலுவலர் சந்தான கார்த்திகேயன், பொது நுாலக இயக்குநரகத்தின் தலைமை கணக்கு அலுவலர் ஜே.ஜூலியட் ஆகிய ஐந்து பேர், ‘சஸ்பெண்ட்’ செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக, பள்ளிக்கல்வி துறை தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.