தம்பதி உட்பட 3 பேரை கட்டிபோட்டு நகை கொள்ளையடித்த 5 பேர் கைது
தம்பதி உட்பட 3 பேரை கட்டிபோட்டு நகை கொள்ளையடித்த 5 பேர் கைது
UPDATED : நவ 07, 2026 07:51 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:46 PM
வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடி அருகே வீட்டில் இருந்தவர்களை மிரட்டி கட்டிபோட்டு நகை, பணத்தை கொள்ளையடித்த கும்பலை சேர்ந்த, 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த தேவமங்கலம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் பெயின்டர் பிரபாகரன், 39. கடந்த, 1ம் தேதி அதிகாலை, தனது மனைவி கீதா, 34, மற்றும் தாய் அம்பிகா, 65, ஆகியோருடன் வீட்டில் இருந்தார்.
அப்போது திடீரென வீட்டிற்குள் நுழைந்த கும்பல், மூவரையும் கயிற்றால் கட்டி போட்டு வீட்டில் வைத்திருந்த நகை, பணத்தை தரும்படி மிரட்டி, வீட்டில் இருந்த, 16,000 ரூபாய் மற்றும் இரண்டு சவரன் நகையை கொள்ளையடித்து தப்பி சென்றனர்.
வாணியம்பாடி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி, இதில் தொடர்புடைய திருப்பூரை சேர்ந்த நவீன், 26, சென்னையை சேர்ந்த பார்த்திபன், 30, சேலம் அம்மாபேட்டையை சேர்ந்த கோபிநாத், 39, சேலத்தை சேர்ந்த மணிகண்டன், 40, பெரம்பலுாரை சேர்ந்த சரத்குமார், 25, ஆகிய, 5 பேரை தஞ்சாவூரில் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்களிடமிருந்து, ஒரு சொகுசு கார், பட்டா கத்திகள் மற்றும் கையுறைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து, போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், இவர்கள் பயன்படுத்திய கார், திருப்பூர் பதிவு எண் கொண்டதும், கொள்ளை சம்பவங்களில் ஈடுபடும்போது ஊர்களுக்கு தகுந்தவாறு போலி பதிவு எண் கொண்ட நம்பர் பிளேட்டுகளை பயன்படுத்தி வந்ததும் தெரியவந்தது.
கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் பல்வேறு குற்றப்பின்னணி கொண்டவர்கள் என்பதும் தெரியவந்தது. மேலும், கொள்ளை சம்பவத்தில் தொடர்புடைய தலைமறைவாக உள்ள திருப்பூரை சேர்ந்த சூர்யா, ஓசூரை சேர்ந்த மகேந்திரன் மற்றும் பட்டுகோட்டையை சேர்ந்த சுரேஷ் ஆகிய, 3 பேரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.