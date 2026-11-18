ஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை
ஒரே குடும்பத்தில் 5 பேர் கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை
UPDATED : நவ 18, 2026 09:54 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:52 PM
UPDATED : நவ 18, 2026 09:54 PM ADDED : நவ 18, 2026 09:52 PM
கரூர்: கரூர் அருகே, ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த ஐந்து பேர், குடும்ப பிரச்னை காரணமாக, கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.
கரூர் மாவட்டம், வெங்கமேடு, கொங்கு நகரை சேர்ந்தவர் ராமசாமி, 63. டைல்ஸ் வியாபாரம் செய்து வந்தார். இவரது மகள் சுகுணா, 35. இவருக்கும், கரூர் வேலாயுதம்பாளையத்தை சேர்ந்த பிரபு, 42, என்பவருக்கும், 13 ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் நடந்தது.
தம்பதிக்கு ஷிவானி, 10, அதீரன், 4, என்ற குழந்தைகள் இருந்தனர். பிரபுவுடன் தகராறு காரணமாக நவ., 15ல், ராமசாமி வீட்டுக்கு, சுகுணா இரண்டு குழந்தைகளுடன் வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை, 6:00 மணிக்கு கரூர் அருகே சின்ன காளிபாளையத்தில் உள்ள, தங்களுக்கு சொந்தமான விவசாய கிணற்றில் ராமசாமி, ஜானகி, சுகுணா, ஷிவானி, அதீரன் ஆகியோர், உடலில் கயிற்றை கட்டிக்கொண்டு சடலங்களாக மிதப்பதாக, பக்கத்து தோட்டத்தை சேர்ந்த, கருப்பண்ணன் போலீசுக்கு தெரிவித்தார்.
வாங்கல் போலீசார், உறவினர்களிடம் விசாரணை நடத்தினர். குடும்ப பிரச்னை காரணமாக ராமசாமி உள்ளிட்ட ஐந்து பேரும் கயிற்றை உடலில் கட்டியபடி, கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டது தெரியவந்தது.