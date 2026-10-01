12ம் நாளாக முதலீட்டாளர்கள் போராட்டம் ஜெபக்கூடத்தில் 50 நாற்காலிகள் உடைப்பு
12ம் நாளாக முதலீட்டாளர்கள் போராட்டம் ஜெபக்கூடத்தில் 50 நாற்காலிகள் உடைப்பு
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 07:27 PM
சேலம்: சேலம், அம்மாபேட்டையில் அன்னை தெரசா மனிதநேய அறக்கட்டளை தொடங்கி, பல கோடி ரூபாய்க்கும் மேல் மோசடி நடந்தது. இதுகுறித்து, பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, வேலுாரை சேர்ந்த விஜயபானு, 54, உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டு, ஜாமினில் வந்தனர்.
அதில் முன்னின்று செயல்பட்ட மதபோதகர் செந்தில்குமார், சமீபத்தில் அம்மாபேட்டையில் உள்ள ஜெபக்கூடத்துக்கு வந்தார். இதனால், முதலீடு செய்த மக்கள், ஜெபக்கூடத்தை முற்றுகையிட்ட நிலையில், செந்தில்குமார் தப்பி ஓடினார்.
ஆத்திரமடைந்தோர், அங்கிருந்த நாற்காலிகளை உடைத்தனர். தொடர்ந்து, ‘பணத்தை திரும்ப ஒப்படைக்கும் வரை இங்கிருந்து வெளியேற மாட்டோம்’ எனக்கூறி, பாதிக்கப்பட்டோர் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தை தொடர்ந்தனர்.
12ம் நாளாக நேற்றும் போராட்டத்தை தொடர்ந்த மக்கள், அங்கிருந்த, 50க்கும் மேற்பட்ட பிளாஸ்டிக் நாற்காலிகளை அடித்து நொறுக்கினர். போலீசார் பேச்சு நடத்தியும், உடன்பாடு ஏற்படாததால் போராட்டம் தொடர்கிறது.