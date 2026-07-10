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﻿ அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 50 மருத்துவ இடம் குறையும்: எச்சரிக்கும் தினகரன்

﻿ அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு 50 மருத்துவ இடம் குறையும்: எச்சரிக்கும் தினகரன்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:59 AM

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ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:59 AM

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சென்னை: 'தனியார் மருத்துவ கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலையாக தரம் உயர்த்தப்பட்டால், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக வழங்கப்படும், 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டில், 50 இடங்கள் குறையும்' என, அ.ம.மு.க., பொதுச்செயலர் தினகரன் தெரிவித்துள்ளார்.

அவரது அறிக்கை: தனியார் மருத்துவ கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலைகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால், மாநில ஒதுக்கீட்டிலிருந்து 650 மருத்துவ இடங்கள் குறையும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

மேலும், மூன்று தனியார் மருத்துவ கல்லுாரிகள், நிகர்நிலை பல்கலைகளாக தரம் உயர்த்தப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இது நடைமுறைக்கு வந்தால், மாநில ஒதுக்கீட்டுக்கான மருத்துவ இடங்கள், மேலும் குறையும். அத்துடன், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்காக வழங்கப்படும், 7.5 சதவீத உள் ஒதுக்கீட்டிலும் 50 இடங்கள் குறையும்.

தேசிய மருத்துவ ஆணையம், தனது அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி, இத்தகைய அங்கீகாரங்களை வழங்கியிருப்பது, மாநில உரிமைகளையும், மாணவர்களின் நலனையும் பாதிக்கும்.

நிகர்நிலை பல்கலையாக தரம் உயர்த்திய முடிவை எதிர்த்து, சட்டரீதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என, அமைச்சர் அருண்ராஜ் அறிவித்துள்ளார். அதனை உடனடியாக தொடங்க வேண்டும்.

மேலும், தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி இல்லாத மாவட்டங்களில், புதிய அரசு மருத்துவ கல்லுாரிகள் அமைப்பது, ஏற்கனவே செயல்படும் அரசு மருத்துவ கல்லுாரிகளில் எம்.பி.பி.எஸ்., இடங்களை அதிகரிக்க வேண்டும்.

மாநில ஒதுக்கீட்டு மருத்துவ இடங்களை பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து சட்ட மற்றும் நிர்வாக நடவடிக்கைகளை எடுப்பது போன்றவற்றை, தமிழக அரசு உடனடியாக முனைப்போடு செயல்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறபட்டுள்ளது.

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