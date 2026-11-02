தீபாவளி நெரிசலை சமாளிக்க 500 தனியார் பஸ்கள் இயக்கம்
தீபாவளி நெரிசலை சமாளிக்க 500 தனியார் பஸ்கள் இயக்கம்
UPDATED : நவ 02, 2026 08:19 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:17 PM
சென்னை: தீபாவளி நெரிசலை சமாளிக்க, 500க்கும் மேற்பட்ட தனியார் பஸ்கள் இயக்க, போக்குவரத்து துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது.
இது குறித்து, அரசு போக்குவரத்து கழக அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
பண்டிகை மற்றும் தொடர் விடுமுறை நாட்களில், தேவைக்கு ஏற்ப தனியார் பஸ்களை இயக்க, தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறை ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டு வருகிறது. கடந்த தீபாவளியின்போது, சென்னையில் இருந்து விழுப்புரம், திருவண்ணாமலை, திருச்சி, மதுரை, தஞ்சாவூர், கும்பகோணம், நாகப்பட்டினம், கரூர், தேனி ஆகிய நகரங்களுக்கு, தனியார் பஸ்கள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் இயக்கப்பட்டன.
இதேபோல், வரும் தீபாவளி பண்டிகையின்போது, பயணியர் நெரிசல் இன்றி செல்ல வசதியாக, சென்னையில் இருந்து வெளியூர்களுக்கும், விழுப்புரம், திருச்சி, சேலம், கும்பகோணத்தில் இருந்தும் பிற நகரங்களுக்கும் ஒப்பந்த அடிப்படையில், சில நாட்களுக்கு தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்படும். பயணியர் தேவைக்கு ஏற்ப, 500 முதல் 700 தனியார் பஸ்கள் வரை இயக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். ஒரு கி.மீ.,க்கு 52.40 ரூபாய் என, தனியார் பஸ் உரிமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.