51 வயதானவர் 78 முறை ரத்த தானம்

UPDATED : நவ 10, 2026 11:03 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:59 AM
ஆத்துார்: ரத்தம் என்று கேட்டாலே, சிலருக்கு மயக்கம் வந்து விடும். இந்நிலையில், 51 வயதான ஒருவர், 78 முறை ரத்த தானம் செய்துள்ளார்.
சேலம் மாவட்டம், ஆத்துாரை சேர்ந்தவர் ஜோசப்தளியத், 51. சிறு வயது முதலே வறுமையின் பிடியில் சிக்கியவர். பி.ஏ., சமூகவியல் படித்த இவர், சோபா வடிவமைத்து கொடுக்கும் தொழில் செய்கிறார். தற்போது, ஆர்.டி.ஓ.,வை தலைவராக கொண்டு செயல்படும், ‘ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி’க்கு சேர்மனாக உள்ளார்.
மேடை பேச்சாளர், சமூக சேவை பணி என, பன்முக திறமையுடன் வலம் வருகிறார். தனது, 23 வயது முதல், ரத்த தானம் செய்து வருகிறார். தற்போது வரை, 78 முறை ரத்த தானம் செய்து, ‘குருதி கொடையாளி’ என்ற நபராக உள்ளார். 2025 அக்., மாதம், இவரது ரத்த தானம் சேவை பணியை பாராட்டி, தமிழக அரசின் சுகாதாரத்துறை விருது வழங்கி கவுரவித்தது. கொரோனா தொற்று காலத்தில், பாதிக்கப்பட்டவர்கள், கர்ப்பிணிகளுக்கு ரத்த தானம் வழங்கியும் உள்ளார்.
இதுகுறித்து, ஜோசப்தளியத் கூறியதாவது:
கடந்த, 1998ல், தனது தாயின் உடல் நிலை சரியில்லாமல் இருந்ததால், சென்னை சென்ட்ரல் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தோம். தாய்க்கு ரத்தம் தேவைப்பட்டபோது, நண்பர் ஒரு யூனிட் வழங்கினார். மேலும், ஒரு யூனிட் கேட்டபோது, நான் ரத்தம் வழங்கினேன். என்னை போன்று எத்தனை பேர், இதுபோன்று ரத்தம் தேவைக்கு இருப்பார்கள் என்று எண்ணி, எனது பிறந்த நாள், காந்தி மற்றும் பாரதியார் பிறந்த நாள் என, மூன்று முறை தவறாமல் ரத்த தானம் செய்கிறேன்.
ரத்த தானம் வழங்குவதற்காக கடந்த, 2004ல், ரெட் கிராஸ் சொசைட்டியில் இணைந்து கொண்டேன். அதன் மூலம், ஆண்டுக்கு ஐந்து முறை ரத்த தானம் கொடுக்கிறேன். தவிர, மகப்பேறு, விபத்து போன்ற அவசர தேவைகளுக்கும் வழங்குகிறேன். கடந்த 2006 முதல், ரத்த தானம் முகாம் நடத்தி வருகிறேன். 20 ஆண்டுகளில், நான் மட்டும், 78 முறை ரத்த தானம் வழங்கியுள்ளேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.