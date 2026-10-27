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550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை வழக்கில் ஒருவரிடம் விசாரணை

550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை வழக்கில் ஒருவரிடம் விசாரணை

UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM

ADDED : அக் 27, 2026 12:56 AM

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UPDATED : அக் 27, 2026 12:59 AM ADDED : அக் 27, 2026 12:56 AM

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சேலம்: சேலத்தில், 550 கிலோ வெள்ளி கொள்ளை வழக்கில், மதுரையை சேர்ந்த ஒருவரிடம் தனிப்படை போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

சேலம், பள்ளப்பட்டி சின்னேரி வயக்காடு பகுதியை சேர்ந்தவர் பாலசுப்பிரமணி, 58. இவரது வெள்ளி பட்டறையில் கடந்த, 12 அதிகாலை, 550 கிலோ வெள்ளி பொருட்களை, மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்றனர். இதுதொடர்பாக போலீஸ் கமிஷனர் பாபு உத்தரவின்படி, 3 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டு விசாரணை நடந்து வந்தது.

இந்நிலையில் கடந்த, 23ல் கோவையை சேர்ந்த அபிஷேக், ஞானபிரகாசம், அருண்குமார், ஸ்ரீதர், அண்ணாமலை என, 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து, 323 கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

மேலும் கொள்ளை வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளிகள், 3 பேரை தேடி வந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டம், பழங்காநத்தம் பகுதியை சேர்ந்த ஒருவரிடம், போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இவர் மீது, 100க்கும் மேற்பட்ட கொள்ளை வழக்குகள் உள்ளதால், ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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