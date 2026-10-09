பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர் உடலை பொது மயானத்தில் புதைக்க எதிர்ப்பு: காலில் விழுந்து கெஞ்சிய கொடுமை; 6 பேர் மீது வழக்கு
பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர் உடலை பொது மயானத்தில் புதைக்க எதிர்ப்பு: காலில் விழுந்து கெஞ்சிய கொடுமை; 6 பேர் மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 09, 2026 07:51 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:47 PM
ஈரோடு: ஈரோடு அருகே பொது மயானத்தில் உடலை அடக்கம் செய்ய, பட்டியலினத்தை சேர்ந்த ஒருவர், மற்றொரு தரப்பினர் காலில் விழுந்த சம்பவத்தில், ஆறு பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், பெருந்துறை தாலுகா, மடத்துப்பாளையம் பெரும்பாளியை சேர்ந்த காளியப்பனின் தந்தை சென்னி, 80. பட்டியலினத்தை சேர்ந்தவர். வயது மூப்பால் அக்., 5ல் இறந்தார். அவர் உடலை அடக்கம் செய்ய, பெரும்பாளி் அரசு புறம்போக்கு பொது மயானத்தில் குழி தோண்டும் பணி நடந்தது.
நடவடிக்கை
அப்போது, அங்கு வந்த மடம்புதுாரை சேர்ந்த ஒரு தரப்பினர், ‘இவ்விடத்தில் குழி தோண்டக்கூடாது. வேறிடத்தில் அடக்கம் செய்யுங்கள்’ என, தடுத்தனர்.
இதனால், சென்னி உடலை சாலையில் வைத்துவிட்டு, உறவினர்கள் செய்வதறியாது அமர்ந்தனர். தகவலறிந்த திங்களூர் போலீசார், வருவாய் ஆய்வாளர் அம்பிகா உள்ளிட்டோர் சென்று பேச்சு நடத்தினர்.
அப்போது, ரிதுபரண் என்பவர், போனில் வேறு ஒருவரிடம் பேசியபடி எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். அதிகாரிகள் பேசியதை தொடர்ந்து, ‘சடலத்தை அடக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்; ஆனால், வரும் காலங்களில் எங்களிடம் எந்த உதவியும் கேடடு வரக்கூடாது’ என்று கூறியுள்ளார்.
அப்போது, போலீசார் அருகில் இருக்கும் போதே, பெரும்பாளியை சேர்ந்த பட்டியலினத்தவர் ஒருவர், ‘அப்படி சொல்லாதீர்கள்’ எனக்கூறியபடி, எதிர் தரப்பில் நின்றவர்களின் காலில் விழுந்துள்ளார். இதை சிலர் வீடியோவாக பதிவு செய்து, சமூக வலைதளங்களில் பரவ விட்டனர்.
இதைத்தொடர்ந்து, இருதரப்பினரும் தங்களிடம் இருந்த வீடியோ பதிவுகளை பரப்பியதுடன், தங்கள் தரப்பு நியாயங்களையும் வீடியோக்களாக வெளியிட்டனர். இது, பெரிய அளவில் விவாதம் ஆனது.
அப்பகுதியை சேர்ந்த பகுஜன் சமாஜ் கட்சி மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ஈஸ்வரன், போலீஸ் மற்றும் வருவாய் துறையினருக்கு, வீடியோ பதிவுகளை அனுப்பி, நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய நிலையில், நேற்று முன்தினம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
தடுக்க முடியவில்லை
திங்களூர் எஸ்.ஐ., செல்வராஜ் பதிவு செய்த முதல் தகவல் அறிக்கையில், ‘வருவாய் ஆய்வாளர் அம்பிகா, போலீசார் பேச்சு நடத்திக் கொண்டிருந்த போது, திடீரென ஒருவர் காலில் விழுந்ததை, எங்களால் தடுக்க முடியவில்லை. அதன் பின் எதிர் தரப்பினர் சென்றுவிட்டனர்’ என, குறிப்பிட்டுள்ளார்.
வருவாய் ஆய்வாளர் அம்பிகா புகாரின்படி, மடம் புதுார் ரிதுபரண் மற்றும் ஐந்து பேர் மீது, கலவரம் செய்தல், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம், பட்டியலினத்தவரை பொது இடத்தில் அவமானப்படுத்துதல், ஜாதியை குறிப்பிட்டு இழிவுபடுத்துதல், தீண்டாமை அடிப்படையில் ஒருவரை பொது இடத்தை பயன்படுத்தவிடாமல் தடுத்தல், உரிமையை தடுத்தல், துன்புறுத்தி, அவமதிப்பு செய்தல் ஆகிய பிரிவுகளில் திங்களூர் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
கோபி டி.எஸ்.பி., சீனிவாசன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.