பெண் குழந்தை விற்பனை 6 பேருக்கு 10 ஆண்டு சிறை

UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
கோவை: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், தேங்காபட்டணம் குன்று, வரவிளையை சேர்ந்தவர் விஜயகுமார், 58. இவரது மனைவி ராணிபிரபா, 48. இவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை. குழந்தையை விலைக்கு வாங்கி தரும் படி, நாகர்கோவில், இளம்பிலாவிளையைச் சேர்ந்த நர்ஸ் ரீட்டா, 45, என்பவரிடம் கேட்டனர்.
அவர், நாகர்கோவில் பருத்திவிளையை சேர்ந்த தங்கசாமி, 51, என்பவரிடம், கூற, அவர், கோவை சவுரிபாளையம், மாரியம்மன் கோவில் குமாரசாமி, 65, என்பவரிடம் விவரத்தை கூறினார்.
அப்போது, சவுரிபாளையம், மட்டசாலை ராமன், 37, என்பவருக்கு மூன்று பெண் குழந்தைகள் இருப்பது குமாரசாமிக்கு தெரிந்தது. ‘மூன்றாவது பெண் குழந்தையை விற்றால் பணம் கிடைக்கும்’ என, ராமனிடம், குமாரசாமி கூறினார்.
ராமன், மனைவி மீனாவுக்குத் தெரியாமல் குழந்தையை விற்க திட்டமிட்டு, கன்னியாகுமரி அழைத்துச் சென்று, 2.25 லட்சம் ரூபாய்க்கு, குழந்தையை விஜயகுமார் தம்பதியிடம் விற்றார்.
மீனா புகாரில், பீளமேடு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ராமன் உள்ளிட்ட ஆறு பேரையும் கைது செய்து, குழந்தையை மீட்டனர். கோவை சி.ஜே.எம்., கோர்ட்டில் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சிவகுமார், 6 பேருக்கும், 10 ஆண்டு சிறைத் தண்டனை, 2.55 லட்சம் அபராதம் விதித்து நேற்று தீர்ப்பளித்தார்.