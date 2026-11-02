தேர்தல் தகராறில் அ.தி.மு.க., பிரமுகரை எரித்துக்கொன்ற 6 பேருக்கு ‘ஆயுள்’
தேர்தல் தகராறில் அ.தி.மு.க., பிரமுகரை எரித்துக்கொன்ற 6 பேருக்கு ‘ஆயுள்’
UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 02, 2026 11:07 PM
துாத்துக்குடி: தேர்தல் தகராறில் அ.தி.மு.க., பிரமுகர் காளிதாஸ், 35, என்பவரை, எரித்து கொன்ற வழக்கில், தி.மு.க., நிர்வாகி அழகுபாண்டி, 52, உட்பட, ஆறு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளம் சட்டசபை தொகுதிக்குட்பட்ட காடல்குடியை சேர்ந்தவர் காளிதாஸ். அ.தி.மு.க., பிரமுகர். கடந்த, 2021 சட்டசபை தேர்தலின்போது காளிதாஸுக்கும், அதே பகுதியை சேர்ந்த தி.மு.க., பிரமுகர் அழகுபாண்டிக்கும் தகராறு ஏற்பட்டது.
ஏப்., 3 இரவு காளிதாஸை தாக்கிய, ஒரு கும்பல் அவர் வீட்டின் முன் நின்று கொண்டிருந்த வேனுக்கு தீ வைத்தது. பின்னர், காளிதாஸை வேனுக்குள் வீசி சென்றனர். மீட்கப்பட்ட காளிதாஸ், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்ற நிலையில், ஜூன் 8ல் உயிரிழந்தார். காடல்குடி போலீசார், அழகுபாண்டி, மாரிசாமி, சதீஷ்குமார், பாண்டீஸ்வரன், மனோஜ், முருகன், அன்புராஜ், தமிழரசன் ஆகிய, எட்டு பேரை கைது செய்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்ட முதலாவது அமர்வு நீதிமன்றத்தில் நடந்த இந்த வழக்கில், அழகுபாண்டி உட்பட, ஆறு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து, நீதிபதி தாண்டவம் நேற்று உத்தரவிட்டார். வழக்கு விசாரணையின்போது, அன்புராஜ், தமிழரசன் இறந்துவிட்டனர்.