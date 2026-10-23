சென்னை – கன்னியாகுமரி உட்பட 6 ரயில்களின் சேவை நீட்டிப்பு
சென்னை – கன்னியாகுமரி உட்பட 6 ரயில்களின் சேவை நீட்டிப்பு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
சென்னை: சென்னை எழும்பூர் – கன்னியாகுமரி உட்பட, ஆறு சிறப்பு ரயில்களின் சேவை நவம்பர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை:
தாம்பரத்தில் இருந்து போடி நாயக்கனுாருக்கு சனிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், வரும் 31 முதல் நவ., 14 வரையும், போடி முதல் தாம்பரத்துக்கு ஞாயிறுகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 1 முதல் 15 வரையும் நீட்டித்து இயக்கப்படும்
திருநெல்வேலியில் இருந்து தாம்பரத்துக்கு வியாழன்தோறும் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 5 முதல் 12 வரையும், தாம்பரம் – திருநெல்வேலிக்கு வெள்ளிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 6 முதல் 13 வரையும் நீட்டித்து இயக்கப்படும்
கேரள மாநிலம், திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து தாம்பரத்துக்கு, புதன் கிழமைகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 4 முதல் 11 வரையும், தாம்பரத்தில் இருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு வியாழன் தோறும் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 5 முதல் 12 வரையும் நீட்டித்து இயக்கப்படும்
எழும்பூரில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வெள்ளிக்கிழமைகளில் செல்லும் சிறப்பு ரயில், வரும் 30ம் தேதி முதல் நவ., 13 வரையும், கன்னியாகுமரில் இருந்து எழும்பூருக்கு ஞாயிறுகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 1 முதல் 15 வரையும் நீட்டித்து இயக்கப்படும்
எழும்பூரில் இருந்து கேரள மாநிலம் கொல்லத்துக்கு, வியாழன் தோறும் செல்லும் சிறப்பு ரயில், நவ., 5 முதல் 12 வரையும், கொல்லத்தில் இருந்து எழும்பூருக்கு வெள்ளிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 6 முதல் 13 வரையிலும் நீட்டித்து இயக்கப்படும்
எழும்பூரில் இருந்து கொல்லத்துக்கு சனிக்கிழமைகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 7 முதல் 14 வரையும், கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு ஞாயிறுகளில் இயக்கப்படும் சிறப்பு ரயில், நவ., 8 முதல் 15 வரை நீட்டித்து இயக்கப்படும்.
இந்த சிறப்பு ரயில்களுக்கு, இன்று காலை 8:00 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்குகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.