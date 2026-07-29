கர்நாடகாவிற்கு கனிமங்கள் கடத்திய 6 லாரிகள் பறிமுதல்
கர்நாடகாவிற்கு கனிமங்கள் கடத்திய 6 லாரிகள் பறிமுதல்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:37 PM
ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:37 PM
ஓசூர்: கர்நாடகாவிற்கு கனிமங்கள் கடத்திய, 6 லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அண்டை மாநிலங்களுக்கு கனிமங்கள் செல்ல, அரசு தடை விதித்துள்ளதால், மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
தமிழகத்திலிருந்து அண்டை மாநிலங்களுக்கு கனிமங்களை கொண்டு செல்ல, மூன்று மாதங்களுக்கு தமிழக அரசு தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலிருந்து, கர்நாடகா, ஆந்திர மாநிலங்களுக்கு செல்ல, 29 வழித்தடம் உள்ள நிலையில், அவ்வழியாக கனிமங்கள் கடத்துவதை கண்காணிக்க, வருவாய்த்துறை, போலீசார், கனிம வளத்துறை, போக்குவரத்துத்துறையினர் அடங்கிய சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, சோதனைச்சாவடிகளில் தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
ஓசூர், ஜூஜூவாடி சோதனைச்சாவடியில் நடந்த சோதனையில், கர்நாடகாவிற்கு கனிமங்கள் கடத்திய, 2 டிப்பர் லாரிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அதேபோல், பாகலுார் அருகே, சம்பங்கிரி சோதனைச்சாவடியில் இரு லாரிகளும், தளி அருகே, கும்ளாபுரம் சோதனைச்சாடியில், 2 லாரிகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள மலைகள், கர்நாடகா மாநிலத்தில் நடக்கும் கட்டுமான தேவைகளுக்காகத்தான் அதிகளவில் உடைக்கப்பட்டு, எம்.சாண்ட், பி.சாண்ட், ஜல்லியாக அனுப்பப்பட்டன. உள்ளூர் மக்கள், தேவைகளுக்கு சொற்ப அளவில்தான் கனிமங்கள் வழங்கப்பட்டன.
பெங்களூரு சென்ற கனிமங்களால், குவாரிகள், கிரஷர் உரிமையாளர்கள் அதிகளவில் லாபம் சம்பாதித்தனர். 'பசுமை வரி' என்ற பெயரில், அரசிற்கு சொற்ப அளவில் தான் லாபம் கிடைத்தது.பல லாரிகள், பசுமை வரி இல்லாமல், கர்நாடகாவிற்கு கனிமங்கள் கடத்தின. தமிழக அரசின் இந்த உத்தரவால், உள்ளூர் கட்டுமான பணிக்கு, தடையின்றி கனிமங்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அரசின் தற்காலிக தடை உத்தரவு, மக்கள் மத்தியில் மகிழ்ச்சியையும், வரவேற்பையும் பெற்றுள்ளது.