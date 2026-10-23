செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் 600 மொபைல் போன் பதிவுகள் ஆய்வு
செஞ்சி சிறுமி மாயமான விவகாரம் 600 மொபைல் போன் பதிவுகள் ஆய்வு
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 11:18 PM
செஞ்சி: செஞ்சி அருகே ஏழு வயது சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக, 600 மொபைல் போன் பதிவுகளை, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் ஆய்வு செய்துள்ளனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், செஞ்சி அருகே நடுப்பட்டு கிராமத்தில், கடந்த, 11ம் தேதி இரவு பெற்றோருடன் துாங்கிய, ஏழு வயது சிறுமி மாயமானார். இதுகுறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., – டி.எஸ்.பி., கீதா தலைமையில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். அவர்கள், இரண்டாம் நாளாக நேற்று சிறுமி வீட்டின் உட்புறம், சுற்றுப்புற பகுதிகளை, ‘வீடியோ’ பதிவு செய்தனர்.
வீட்டை சுற்றியுள்ள குடியிருப்புகள், நிலங்கள், அப்பகுதிகளின் அமைப்பு குறித்து, வரைபடம் தயார் செய்தனர்.
கிராம நிர்வாக அலுவலர் ரஞ்சித்திடம், கிராம வரைபடம் மற்றும் வருவாய் துறை ஆவணங்களை பெற்றனர். சிறுமி மாயமான தெருவின் அமைப்பு, அங்கிருந்து வெளியேறக்கூடிய பகுதிகள் போன்றவற்றை துல்லியமாக படம் வரைந்தனர்.
சிறுமியின் தாய் பவானியிடம், தனியாக 20 நி மிடம் விசாரித்தனர்.
சிறுமியின், 18 வயது அக்காவிடமும் விசாரணை நடத்தினர். மேலும், நடுப்பட்டு, ஆலம்பூண்டி, செஞ்சி பகுதியில் உள்ள, பழைய குற்றவாளிகள், ‘போக்சோ’ வழக்குகளில் கைதாகி, சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தவர்களின் விபரங்களை சேகரித்து, அதன் அடிப்படையிலும் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
மேலும், சிறுமி மாயமானது தொடர்பாக, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார், புதிதாக வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, சி.பி.சி.ஐ.டி., போலீசார் கூறியதாவது:
சிறுமியின் வீட்டை சுற்றியுள்ள கிணறுகள், விவசாய நிலங்கள், வாய்க்கால்கள் என, பல இடங்களில் தேடியும் சிறுமி கிடைக்கவில்லை. சிறுமி மாயமான சம்பவம், மர்ம நபர்களால் திட்டமிட்டு நடந்திருக்கலாம் என, முடிவுக்கு வர வேண்டியுள்ளது.
சிறுமியை மர்ம நபர்கள் கடத்தி சென்றிருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும், விசாரணை நடக்கிறது.
ஆலம்பூண்டி, திருவண்ணாமலை, நடுப்பட்டு இடையிலான சாலைகளில் உள்ள, ‘சி.சி.டி.வி’ பதிவுகள் ஆய்வு செய்தும், அந்த இடங்களில் பதிவான சந்தேகத்திற்குரிய, 600 மொபைல் போன் பதிவுகள் அடிப்படையிலும் விசாரணை நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.