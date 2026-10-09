உள்துறை செயலர் உட்பட 7 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் மாற்றம்
உள்துறை செயலர் உட்பட 7 ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகள் மாற்றம்
UPDATED : அக் 09, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:54 PM
சென்னை: உள்துறை செயலர், மின் வாரிய தலைவர் உள்ளிட்ட, ஏழு ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரிகளை மாற்றம் செய்து, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்த விபரம்:
பெயர் – முந்தைய பணியிடம் – புதிய பணியிடம்
மணிவாசன் – செயலர், உள்துறை – கமிஷனர், நில நிர்வாகத்துறை
ராஜேஷ் லகானி – கமிஷனர், நில நிர்வாகத்துறை – தலைவர், மின் வாரியம்
கார்த்திக் – நிர்வாக இயக்குனர், தமிழ்நாடு சிறுதொழில் வளர்ச்சி நிறுவனம் – செயலர், உள்துறை.
அருண்ராய் – நிர்வாக இயக்குனர், மின் வாரிய தலைவர் – செலவின பிரிவு செயலர், நிதித்துறை
வெங்கடேஷ் – செலவின பிரிவு செயலர், நிதித்துறை – செயலர், வேளாண் துறை
வைத்திநாதன் – கலெக்டர், தேனி – இணை நிர்வாக இயக்குனர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியம்
சிவகிருஷ்ணமூர்த்தி – இணை நிர்வாக இயக்குனர், தமிழ்நாடு குடிநீர் வாரியம் – கலெக்டர், தேனி