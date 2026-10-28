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இதுகுறித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள பதிவு;
தூத்துக்குடி கந்தன் காலனியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சசிகலா எனும் பெண்மணி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தூத்துக்குடியில் 4 நாட்களில் 7 கொலைகள்.
இதற்கு என்ன விநோத விளக்கத்தை மாவட்டக் காவல்துறையினர் வெளியிடப் போகின்றனர்? வெளியில் தான் பாதுகாப்பில்லை, நிம்மதியாக யாரும் நடமாட முடியவில்லை என்று பார்த்தால், வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலைக்கு மக்களைத் தள்ளியதுதான் தவெகவின் சாதனையா?
இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடியில் 4 நாட்களில் 7 கொலைகள்; தவெக அரசை கண்டிக்கும் ஸ்டாலின்
தூத்துக்குடியில் 4 நாட்களில் 7 கொலைகள்; தவெக அரசை கண்டிக்கும் ஸ்டாலின்
ADDED : அக் 28, 2026 06:59 PM
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இதுகுறித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள பதிவு;
தூத்துக்குடி கந்தன் காலனியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சசிகலா எனும் பெண்மணி வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். தூத்துக்குடியில் 4 நாட்களில் 7 கொலைகள்.
இதற்கு என்ன விநோத விளக்கத்தை மாவட்டக் காவல்துறையினர் வெளியிடப் போகின்றனர்? வெளியில் தான் பாதுகாப்பில்லை, நிம்மதியாக யாரும் நடமாட முடியவில்லை என்று பார்த்தால், வீட்டுக்குள் இருக்கவே அச்சமடையும் நிலைக்கு மக்களைத் தள்ளியதுதான் தவெகவின் சாதனையா?
இவ்வாறு ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.