பேக்கரியில் டீ, பால் குடித்த ஒரே குடும்பத்தினர் 7 பேர் மயக்கம்
பேக்கரியில் டீ, பால் குடித்த ஒரே குடும்பத்தினர் 7 பேர் மயக்கம்
ADDED : நவ 21, 2026 08:09 PM
ப.வேலுார்: பேக்கரியில் டீ, பால் அருந்திய, ஒரே குடும்பத்தினர், ஏழு பேருக்கு வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டது.
நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுார், குப்புச்சிபாளையம், மண்டபத்துப்பாறை பகுதியை சேர்ந்தவர் சின்னசாமி, 46. இவரது உறவினர் சத்யா, 28. கூலித்தொழிலாளர்களான இருவரும், இன்று (நவ.,21) வேலைக்கு சென்றுவிட்டு, மதியம் குப்புச்சிபாளையத்தில் உள்ள ஒரு பேக்கரியில், டீ, பால், ‘பார்சல்’ வாங்கிக்கொண்டு வீட்டிற்கு திரும்பினர்.
தொடர்ந்து, சின்னசாமி, சத்யா ஆகியோருடன் வீட்டிலிருந்த பேபி, 23, தேவா, 27, அபிராமி, 25, பிரியா, 18, ஆகியோர், ‘பார்சல்’ வாங்கி வந்த டீயை அருந்தியுள்ளனர். மேலும், 10 வயது சிறுவனுக்கும் பாலை கொடுத்துள்ளனர். பின், அரை மணி நேரத்தில் அனைவருக்கும் வாந்தி, மயக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. அக்கம்பக்கத்தினர், ஏழு பேரையும் மீட்டு, அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
நாமக்கல் மாவட்ட உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்கள், பேக்கரியில் ஆய்வு செய்து, கடை உரிமையாளரான சிவகங்கை மாவட்டத்தை சேர்ந்த சின்ராசு, 35, என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தினர்.
அதன் பின், கடையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பால், டீத்துாள், சர்க்கரை மற்றும் தயாரிக்கப்பட்ட டீ ஆகியவற்றின் மாதிரிகளை பறிமுதல் செய்து, பரிசோதனைக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர்.