உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பகுதியை சேர்ந்தவர் லட்சுமி, 44, லலிதா, 65. இருவரும் தலா, 4 பசுமாடுகளை வளர்த்தனர்.
இவர்கள் பசு மாடுகளை வயல் வெளி மற்றும் சாலையில் சுற்றி திரிய செய்து, மாடுகளை வளர்த்து வந்த நிலையில், மாடுகளை கொட்டகையில் அடைப்பது கிடையாது. பால் கறவை நேரத்திற்கு மட்டும் பசுக்களை வீட்டிற்கு ஓட்டி சென்று பால் கறந்துவிட்டு, மீண்டும் சாலையில் சுற்றி திரியவிட்டுவிடுவர்.
இந்நிலையில் இருவரும் வளர்த்து வந்த, 8 பசு மாடுகளும் சாலையில் சுற்றி திரிந்தபோது யாரோ திருடி சென்றனர். இதுகுறித்து லட்சுமி மற்றும் லலிதா, தனித்தனியாக அளித்த புகாரின்படி, செய்யாறு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
UPDATED : நவ 20, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
அ நிறம் | அளவு
திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு பகுதியை சேர்ந்தவர் லட்சுமி, 44, லலிதா, 65. இருவரும் தலா, 4 பசுமாடுகளை வளர்த்தனர்.
இவர்கள் பசு மாடுகளை வயல் வெளி மற்றும் சாலையில் சுற்றி திரிய செய்து, மாடுகளை வளர்த்து வந்த நிலையில், மாடுகளை கொட்டகையில் அடைப்பது கிடையாது. பால் கறவை நேரத்திற்கு மட்டும் பசுக்களை வீட்டிற்கு ஓட்டி சென்று பால் கறந்துவிட்டு, மீண்டும் சாலையில் சுற்றி திரியவிட்டுவிடுவர்.
இந்நிலையில் இருவரும் வளர்த்து வந்த, 8 பசு மாடுகளும் சாலையில் சுற்றி திரிந்தபோது யாரோ திருடி சென்றனர். இதுகுறித்து லட்சுமி மற்றும் லலிதா, தனித்தனியாக அளித்த புகாரின்படி, செய்யாறு போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.