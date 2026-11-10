தீபாவளி கொண்டாட்டத்தால் திருச்சியில் 800 டன் குப்பை
தீபாவளி கொண்டாட்டத்தால் திருச்சியில் 800 டன் குப்பை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:54 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:50 AM
திருச்சி: திருச்சியில், தீபாவளி பண்டிகை முடிந்த மறுநாள், 800 டன் குப்பை சேகரமானது. தீபாவளி பண்டிகையின் போது, பொதுமக்கள் பட்டாசு, வாணவேடிக்கைகள் வெடித்தும், மத்தாப்பு கொளுத்தியும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் கொண்டாடினர்.
தீபாவளி பண்டிகைக்கு முந்தைய நாட்களில், மலைக்கோட்டை சுற்றி உள்ள என்.எஸ்.பி., ரோடு, தெப்பக்குளம், பெரியகடை வீதி, சின்னகடை வீதி, மேலபுலிவார் ரோடு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அதிகளவு வணிக நிறுவனங்களும், நுாற்றுக்கணக்கான தற்காலிக தரைக்கடை வியாபாரிகளும் கடைகள் அமைத்து வியாபாரம் செய்தனர்.
இதனால், மலைக்கோட்டை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில், பல்வேறு கடைகள், வீடுகளில் இருந்து வீசப்பட்ட பாலித்தீன் உறைகள், பாலித்தீன் பைகள், காகிதங்கள் மற்றும் பண்டிகை நாளில் வெடித்த பட்டாசு மற்றும் வீசப்பட்ட இனிப்பு காலி பெட்டிகள், வெடி காகிதங்கள், வாழை இலைகள் குவிந்து காணப்பட்டது.
வழக்கமாக, திருச்சி மாநகராட்சிப் பகுதியில் நாள் ஒன்றுக்கு, 400 முதல் 480 டன் குப்பைகள் சேகரிக்கப்படும்.
கடந்த ஆண்டு, தீபாவளிக்கு மறுநாள், 780 டன் குப்பைகள் அகற்றப்பட்டதாகவும், இந்த ஆண்டு 800 டன் குப்பைகளை அகற்றும் பணியில், 1,150 துாய்மைப் பணியாளர்கள் ஈடுபட்டனர்.