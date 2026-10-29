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சென்னை: தமிழக மின் வாரியத்தில் காலியாக உள்ள 8,000 கள உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி அளித்தது.
பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக, மின்வாரியத் தலைவர், தமிழக அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பினார். அதில், புதிய நியமனங்களால், ஆண்டுக்கு 341.26 கோடி ரூபாய் செலவாகும் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வெளியிட்ட பதிவில்; மின்வாரியத்தில் காலியவுள்ள 8 ஆயிரம் களஉதவியாளர்கள் பணியிடங்களில், 5 ஆயிரம் பணியிடங்கள் 2027லும், 3 ஆயிரம் பணியிடங்கள் 2028லும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு வாயிலாக நிரப்பப்படும், என உறுதியளித்துள்ளார்.
2028க்குள் மின்வாரியத்தில் 8000 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் உறுதி
2028க்குள் மின்வாரியத்தில் 8000 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்; அமைச்சர் நிர்மல்குமார் உறுதி
ADDED : அக் 29, 2026 11:57 AM
ADDED : அக் 29, 2026 11:57 AM
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சென்னை: தமிழக மின் வாரியத்தில் காலியாக உள்ள 8,000 கள உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு அனுமதி அளித்தது.
பணியிடங்களை நிரப்புவது தொடர்பாக, மின்வாரியத் தலைவர், தமிழக அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பினார். அதில், புதிய நியமனங்களால், ஆண்டுக்கு 341.26 கோடி ரூபாய் செலவாகும் எனக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல் குமார் வெளியிட்ட பதிவில்; மின்வாரியத்தில் காலியவுள்ள 8 ஆயிரம் களஉதவியாளர்கள் பணியிடங்களில், 5 ஆயிரம் பணியிடங்கள் 2027லும், 3 ஆயிரம் பணியிடங்கள் 2028லும் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு வாயிலாக நிரப்பப்படும், என உறுதியளித்துள்ளார்.