சமூக சேவகர் ‘515’ கணேசனுக்கு 80ம் ஆண்டு சதாபிஷேகம் விழா
சமூக சேவகர் ‘515’ கணேசனுக்கு 80ம் ஆண்டு சதாபிஷேகம் விழா
UPDATED : நவ 16, 2026 08:42 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:40 PM
புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடியை சேர்ந்த சமூக சேவகர், ‘515’ கணேசனின், 80ம் ஆண்டு சதாபிஷேகம் விழா, திருவரங்குளம் ஸ்ரீஅரங்குளலிங்கம் சமேத பெரியநாயகி அம்மன் திருக்கோவிலில் நடைபெற்றது.
கட்டணம் பெறாமல், தன் பழைய, 515 என்ற நம்பர் உள்ள ‘அம்பாஸிடர்’ கார் வாயிலாக கடந்த, 57 ஆண்டுகளாக பிரசவம், அவசர சிகிச்சை மற்றும் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை ஏற்றிச் செல்லுதல் என ஆம்புலன்ஸ் போன்று சேவையாற்றி வரும் சமூக சேவகர் ஆலங்குடி, 515 கணேசன் குறித்து முதன் முதலாக நம் நாளிதழில், 13 ஆண்டுக்கு முன், செய்தி வெளியிடப்பட்டது.
அதன்பின், 2018ம் ஆண்டு கஜா புயலின் போது, அவரது வீடு இடிந்து தரைமட்டமானது. அவருக்கு சொந்த வீடு, கார் வாங்குவதற்கு பலரும் உதவி செய்தனர். மேலும், 515 கணேசன் சேவையை அறிந்த பலர் அவரை பல விழாவிற்கு அழைத்து பாராட்டினர்.
515 கணேசனின் சிறப்பு:
இவர் இலவசமாக, 5,600க்கு மேற்பட்ட கர்ப்பிணியருக்கு அவசர நேரத்தில் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சேர்த்தார். 13 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட இறந்த சடலங்களுக்கு அடக்கம் செய்தார். 4,000க்கும் மேற்பட்ட விபத்துகளில் பாதிக்கப்பட்டவர்களை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார்.
இதுவரை ஏற்பட்ட ஒவ்வொரு இயற்கை பேரழிவின் போது மக்களிடம் இருந்து பெற்ற பணத்தை நேரடியாக சென்று, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வழங்கினார்.
இவர் முதன்முதலாக வாங்கிய அம்பாஸிட்டரின் கார் நம்பர் 515 என்று இருந்ததால் அவரது பெயருக்கு முன், 515 சேர்த்து அழைக்கப்பட்டு வருகிறது. இவருக்கு, 5 மகள்கள் உள்ளனர்.
இவருக்கு நேற்று, 80ம் ஆண்டு சதாபிஷேகம் விழா திருவரங்குளம் ஸ்ரீஅரங்குளலிங்கம் சமேத பெரியநாயகி அம்மன் திருக்கோவிலில் நடைபெற்றது. இதில், பலர் பங்கேற்று, இவரிடம் ஆசி பெற்றனர்.