கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி 82 சதவீதம் நிறைவு
கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி 82 சதவீதம் நிறைவு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:16 AM
ஈரோடு: ஈரோடு மாவட்டத்தில், கால்நடைகளுக்கு கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி, 82 சதவீதம் நிறைவு பெற்றுள்ளது.
கால்நடை வளர்ப்பில் கோமாரி நோய் தாக்குதல், அதிக பொரு-ளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும். பசு, எருமைகளுக்கு கால், வாயில் இந்நோய் தாக்கி, பால் உற்பத்தி, சினை பிடித்தல் தடைபடுதல் ஏற்படும். இளங்கன்றுகளின் இறப்பு அதிகமாகும். எனவே, கால்-நடைகளை கோமாரி நோய் தாக்காமல் இருக்க கால்நடை பராம-ரிப்பு துறை, இலவசமாக கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செலுத்துகி-றது.ஈரோடு மாவட்டத்தில், 9வது சுற்று கோமாரி நோய் தடுப்பூசி செலுத்தும் பணி கடந்த, 1ல் துவங்கியது. அனைத்து குக்கிரா-மங்கள் முதல் மாநகராட்சி வரை அனைத்து இடங்களிலும், 114 குழுக்கள் அமைத்து, 2 லட்சத்து, 85,350 கால்நடைகளுக்கு தடுப்-பூசி செலுத்த இலக்கு நிர்ணயித்தனர். கடந்த, 28 வரை, 2 லட்-சத்து, 31,916 கால்நடைகளுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது. இது, 82 சதவீதமாகும். மீதமுள்ள கால்நடைகளுக்கு ஆக., 10க்குள் செலுத்தி, 100 சதவீதம் இலக்கு எட்டப்படும் என, கால்-நடை பராமரிப்பு துறை மண்டல இணை இயக்குனர் முருகன் தெரிவித்தார்.