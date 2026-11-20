கர்ப்பத்தை மறைத்து திருமணம் செய்த பெண் மீது வழக்கு பதிவு
கர்ப்பத்தை மறைத்து திருமணம் செய்த பெண் மீது வழக்கு பதிவு
UPDATED : நவ 20, 2026 11:05 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:58 PM
திருநெல்வேலி: திருமணத்திற்கு முன்பே 5 மாத கர்ப்பமாக இருந்ததை மறைத்து, கொத்தனாரை திருமணம் செய்ததாக, பெண் மீது திருநெல்வேலி தாலுகா போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
திருநெல்வேலி அருகே அரியகுளம் லைன் தெருவைச் சேர்ந்த செல்லையா மகன் வெங்கடேஷ், 25, கொத்தனாராக வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கும், தாழையூத்து அருகே ஏரான்குடிபாலத்தைச் சேர்ந்த பால்துரை மகள் பிச்சம்மாளுக்கும் நவ. 13ல் திருமணம் நடந்தது. அன்று இரவே மணமக்கள் அரியகுளத்தில் உள்ள வெங்கடேஷ் வீட்டிற்கு சென்றனர்.
மறுநாள் அதிகாலை பிச்சம்மாளுக்கு கடுமையான வயிற்றுவலி, ரத்தப்போக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து வெங்கடேஷும், அவரது அக்காளும் அவரை தனியார் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
இதற்கிடையே, வெங்கடேஷ் வீட்டின் படிக்கட்டுப் பகுதியில் 5 மாத சிசு இறந்து கிடப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து அங்கு சென்றவர்கள் சிசுவை மீட்டு, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிசுவின் உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.
திருமணத்திற்கு முன்பே பிச்சம்மாள் கர்ப்பமாக இருந்ததை மறைத்து திருமணம் செய்ததாக வெங்கடேஷ் போலீசில் புகார் அளித்தார். இதையடுத்து பிச்சம்மாள் மீது நம்பிக்கை மோசடி, கருச்சிதைவு ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட இரண்டு பிரிவுகளில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தற்போது பிச்சம்மாள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அவரிடம் போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.