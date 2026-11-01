சில வரி செய்தி: நவ. 1

ADDED : நவ 01, 2026 03:00 PM
வேலுார்: வேலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த, 13 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்வதாக ஆசை வார்த்தை கூறி அத்துமீறிய அவரது, 26 வயது தாய்மாமன், அக்., 22ல் சிறுமியை திருமணம் செய்து கொண்டார். சிறுமி கர்ப்பமானதால் வேலுார் மகளிர் போலீசார், தாய்மாமன் மீது போக்சோவில் வழக்கு பதிந்தனர்.
நாகப்பட்டினம்: வேதாரண்யம் அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த, கணவரை பிரிந்து வாழும், 36 வயது பெண்ணுக்கு, கரும்பம்புலம் அய்யப்பன், 48, ‘வாட்ஸாப்’பில் ஆபாச வீடியோக்கள் அனுப்பி தொல்லை கொடுத்துள்ளார். புகாரில், வேதாரண்யம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அய்யப்பனை கைது செய்தனர்.
கோவை: சூளேஸ்வரன்பட்டி ஜோதிநகர் பொதுக்கழிப்பிடத்தில் நேற்று காலை, 7:30 மணிக்கு அடைப்பு ஏற்பட்டது. பேரூராட்சி ஊழியர்கள் கழிப்பிடம் பின்பக்கம் உள்ள கால்வாய் அடைப்பை நீக்கிய போது, ஆறு மாத ஆண் குழந்தை சடலத்தை கிழக்கு போலீசார் மீட்டு, விசாரித்து வருகின்றனர்.
நீலகிரி: ஊட்டியை சேர்ந்த லாரி டிரைவர் மஜீத், 35, அதே பகுதியை சேர்ந்த உறவினரின், மனவளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட, 17 வயது இளம்பெண்ணை பலாத்காரம் செய்து, 2020ல் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். அவருக்கு, ஊட்டி மகிளா நீதிமன்றம், 20 ஆண்டு சிறை தண்டனை நேற்று விதித்தது.
நாகப்பட்டினம்: நாகையில் அரசு கல்லுாரியில் படிக்கும், 17 வயது மாணவியை காதலித்த குரவப்புலம் வினித், திருமணம் செய்து கொள்வதாக கூறி, கர்ப்பமாக்கினார். அவரை திருமணம் செய்ய மறுத்து தலைமறைவான வினித்தை, வேதாரண்யம் மகளிர் போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பெரம்பலுார்: வெங்கலத்தை சேர்ந்த விவசாயி செந்தில்குமார், 56, என்பவர், நான்கரை வயது மற்றும் 11 வயது சிறுமியருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார். புகாரில், பெரம்பலுார் மகளிர் போலீசார், செந்தில்குமார் மீது போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து கைது செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி: அட்டகுறுக்கி மகேந்திரன், 26, என்பவர், தேன்கனிக்கோட்டையை சேர்ந்த, 17 வயது இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்து, கர்ப்பமாக்கினார். இளம்பெண் புகாரில், ஓசூர் மகளிர் போலீசார், மகேந்திரன், அவரது தாய் தனபாக்கியா, 50, உட்பட மூவர் மீது, போக்சோ வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.