சில வரி செய்தி: நவ. 13

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ADDED : நவ 12, 2026 09:46 PM
புதுக்கோட்டை: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையில் இருந்து, திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி நோக்கி நேற்று மதியம் சென்ற அரசு பஸ், புதுக்கோட்டை – விராலிமலை சாலையில் பெருஞ்சுனை பகுதியில், கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோர பள்ளத்தில் கவிழ்ந்ததில், 22 பேர் காயமடைந்தனர்.
சிவகங்கை: இளையான்குடியை சேர்ந்த ரம்ஜான்பேகம், 32, என்பவரை மே 8ல் ‘வாட்ஸாப்’பில் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், 1.5 கோடி ரூபாய் பரிசுப்பொருள் அனுப்புவதாக கூறி, 58 லட்சத்து 38 ஆயிரத்து 245 ரூபாயை மோசடி செய்தார். புகாரில், சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
விழுப்புரம்: ராகவன்பேட்டை லிங்கா நகரை சேர்ந்த ஜானி மனைவி ஹேமா, 35. இவரது வீட்டில் நேற்று முன்தினம் அதிகாலை புகுந்த முகமூடி ஆசாமிகள் நால்வர், ஹேமா கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டி, 16 சவரன் நகைகள், 200 கிராம் வெள்ளி பொருட்கள் மற்றும் 1.14 லட்சம் ரூபாயை திருடி சென்றனர்.
விருதுநகர்: ஆவலப்பசாமி கோவில் தெருவை சேர்ந்த மைக்கேல்ராஜ் என்பவரிடம், சொத்து வரி ரசீதில் பெயர் மாற்றம் செய்ய, 3,000 ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய நகராட்சி வருவாய் ஆய்வாளர் ஹென்றி டேவிட், 57, என்பவரை, மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார்: வாணியம்பாடி அருகே ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த, 17 வயது இளம்பெண்ணை அவரது தாய்மாமா லட்சுமணன், 24, திருமணம் செய்ய, தன் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களுடன் சேர்ந்து, நேற்று முன்தினம் இரவு கடத்தினார். லட்சுமணன் உட்பட, 15 பேரை அம்பலுார் போலீசார் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம்: கடலுார் மாவட்டத்தை சேர்ந்த, இரு சிறுவர்கள் உட்பட, எட்டு பேர் நேற்று அதிகாலை சென்னையில் இருந்து கடலுார் மாவட்டத்திற்கு காரில் வந்தனர். காட்ராம்பாக்கம் சந்திப்பு அருகே, கட்டுப்பாட்டை இழந்து, தடுப்பு கட்டையில் கார் மோதியதில், எட்டு பேரும் படுகாயம் அடைந்தனர்.
நாகை: தீபாவளி பண்டிகைக்காக ஆடுகள் திருடிய, அக்கரைகுளத்தெரு மாதவன், 26, வெங்கடேஷ், 36, கமல்நாத், 32, ஸ்ரீநாத், 38, ஆகிய நால்வரை வெளிப்பாளையம் போலீசார் கைது செய்து, 13 ஆடுகள் மற்றும் திருடுவதற்கு பயன்படுத்திய, இரு பைக்குகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
திருவண்ணாமலை: செங்கம் அருகே, கழிவுநீரோடு மழைநீர் கலந்து, குடியிருப்பு பகுதிக்குள் செல்வதால், தண்டராம்பட்டு, தானிப்பாடி மற்றும் சுற்றியுள்ள, 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் பரவி வரும் மர்ம காய்ச்சலுக்கு, 100க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு, சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.