சில வரி செய்தி: நவ. 14

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ADDED : நவ 13, 2026 07:53 PM
துாத்துக்குடி: மீளவிட்டான் பகுதியைச் சேர்ந்த முகிலன், 19, சங்கரப்பேரி பெரியசாமி, 19, குறிஞ்சிநகர் சதீஷ்குமார், 20, ஆகிய மூவரும் அரிவாளுடன் ‘ரீல்ஸ்’ எடுத்து, சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர். அவர்கள் மூவரையும் சிப்காட் போலீசார் நேற்று கைது செய்து, பேரூரணி சிறையில் அடைத்தனர்.
அரியலுார்: சிவகங்கை மாவட்டம், புதுப்பட்டியைச் சேர்ந்த தவசுபாண்டி, 33, என்பவர், திருவனந்தபுரம் விமான நிலையத்தில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, கீழையூரைச் சேர்ந்த மலர்மன்னன், 41, உட்பட, 17 பேரிடம், 9.15 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததால், அரியலுார் போலீசார் அவரை கைது செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி: ஆலுார், மத்திகிரி கூட்ரோடு, எஸ்.டி.ஆர்.ஆர்., சாலை, சென்னமாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போலீசார், 6 லாரிகளில் கர்நாடகா மாநிலத்திற்கு கடத்தி செல்லப்பட்ட எம்.சாண்ட், கற்களை பறிமுதல் செய்து, 6 பேரை கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து டிச., 31ல் மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்களில், ஏழு பேரை இலங்கை கடற்படை வீரர்கள் கைது செய்து, வவுனியா சிறையில் அடைத்தனர். நவ., 27 வரை அவர்களுக்கு சிறைக் காவலை நீட்டித்து, மன்னார் நீதிமன்றம் நேற்று உத்தரவிட்டது.
கடலுார்: முத்தாண்டிக்குப்பத்தை சேர்ந்த ஆனந்தி நவ., 7ல் நாட்டு வெடி விற்றபோது ஏற்பட்ட விபத்தில் படுகாயமடைந்த, ஏழு பேரில் ஆனந்தி மைத்துனர் கருணாமூர்த்தி நவ., 8ல் இறந்தார். நேற்று முன்தினம் சக்கரபாணி என்பவரும், நேற்று காலை ஆனந்தி மகன் பிரவீனும் உயிரிழந்தனர்.
ஈரோடு: டி.என்.பாளையம் கல்லுாரி பிரிவு பஸ் நிறுத்தத்தில், 20க்கும் மேற்பட்டோர் நேற்று காலை, 9:45 மணிக்கு நின்றிருந்தனர். அப்போது அவ்வழியே சென்ற கார் மோதியதில், 19 வயது முதல், 78 வயது வரையிலான ஆண், பெண்கள் என, 20 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
சேலம்: திண்டமங்கலத்தைச் சேர்ந்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட விக்னேஷ், 26, என்பவர் ஓமலுார் ஜி.ஹெச்.,சுக்கு நேற்று காலை சென்றபோது ரகளையில் ஈடுபட்டு, இரு போலீஸ்காரர்களின் கைகளை கடித்தார். அதன்பின் அவர், சேலம் அரசு மருத்துவமனை மனநல காப்பக பிரிவுக்கு அனுப்பப்பட்டார்.
திருப்பத்துார்: திருமால் நகர் டாஸ்மாக் வழியாக, விஷமங்கலத்தைச் சேர்ந்த தொழிலாளி தாமோதரன், 29, நேற்று முன்தினம் மாலை பைக்கில் சென்றார். மது குடிக்க பணம் கேட்டு பட்டா கத்தியால் வெட்டி, 1,000 ரூபாயை அவரிடம் பறித்த தென்றல், 29, என்பவர் உட்பட, நால்வர் கைது செய்யப்பட்டனர்.