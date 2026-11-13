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/செய்திகள்/தமிழகம்/சில வரி செய்திகள்: நவ. 14

சில வரி செய்திகள்: நவ. 14

சில வரி செய்திகள்: நவ. 14

UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 13, 2026 07:54 PM

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UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 13, 2026 07:54 PM

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* அரசு ஊழியர்களுக்கான, புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனைகளின் பட்டியல் மற்றும் கட்டண வார்டு வசதிகளை வழங்கும், அரசு மருத்துவமனைகளின் பட்டியல், https://www.karuvoolam.tn.gov.in, https://tn.gov.in/karuvoolam இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், தங்கள் புதிய மருத்துவ காப்பீட்டு அட்டையை, https://www.tn-nhis.net இணையதளம் வழியே, பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் என, தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

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