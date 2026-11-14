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ஆந்திராவில் புயல் காரணமாக, மின் வினியோக பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
அவற்றை சரி செய்ய, தமிழக மின் வாரியத்தில் இருந்து, 502 ஊழியர்கள் அடங்கிய, 17 குழுக்கள் கடந்த, 2ம் தேதி ஆந்திரா சென்றது. அங்கு, 308 சேதமடைந்த மின் கம்பங்களை மாற்றியது. 338 மின் வழித்தட பழுதுகளை சரி பார்த்தல் உட்பட, 2,343 சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். இக்குழுவினர் தமிழகம் திரும்பி, தாங்கள் மேற்கொண்ட பணி தொடர்பான அறிக்கையை, மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமாரிடம் வழங்கி உள்ளனர்.
சில வரி செய்திகள்
சில வரி செய்திகள்
ADDED : நவ 14, 2026 10:52 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:52 PM
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ஆந்திராவில் புயல் காரணமாக, மின் வினியோக பணிகள் பாதிக்கப்பட்டன.
அவற்றை சரி செய்ய, தமிழக மின் வாரியத்தில் இருந்து, 502 ஊழியர்கள் அடங்கிய, 17 குழுக்கள் கடந்த, 2ம் தேதி ஆந்திரா சென்றது. அங்கு, 308 சேதமடைந்த மின் கம்பங்களை மாற்றியது. 338 மின் வழித்தட பழுதுகளை சரி பார்த்தல் உட்பட, 2,343 சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொண்டனர். இக்குழுவினர் தமிழகம் திரும்பி, தாங்கள் மேற்கொண்ட பணி தொடர்பான அறிக்கையை, மின் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமாரிடம் வழங்கி உள்ளனர்.