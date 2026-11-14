சில வரி செய்தி: நவ. 15

ADDED : நவ 14, 2026 09:54 PM
வேலுார்: பேரணாம்பட்டுவை சேர்ந்த கட்டட மேஸ்திரி முருகன் தர்மன், 35, என்பவரின் ‘பான்’ எண்ணை பயன்படுத்தி, மர்ம நபர்கள் போலி நிறுவனத்தை தொடங்கியதால், 45 லட்சம் ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி., வரி செலுத்த ‘நோட்டீஸ்’ வந்துள்ளது குறித்து, வேலுார் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் நேற்று புகார் அளிக்கப்பட்டது.
திருவண்ணாமலை: பனை ஓலைப்பாடியை சேர்ந்த ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளிகள் ராமஜெயம், 33, பவுன்குமார், 31, செல்வராஜ், 57, மூவரும், 2024ல் அப்பகுதியை சேர்ந்த, 15 வயது இளம்பெண்ணை பலாத்காரம் செய்து, கைது செய்யப்பட்டனர். ராமஜெயத்திற்கு, 20 ஆண்டு சிறை தண்டனையும், செல்வராஜுக்கு, 3 ஆண்டு சிறை தண்டனையும் நேற்று முன்தினம் விதிக்கப்பட்டது. பவுன்குமார், கடந்த ஆண்டு உயிரிழந்து விட்டார்.
விழுப்புரம்: வீரசோழபுரத்தை சேர்ந்த மூர்த்தி, 47, என்பவர் வீட்டில், நவ., 7ல் காஸ் கசிவால் சிலிண்டர் வெடித்த விபத்தில், மூர்த்தி மகன் பத்ரி, 12, பலியானார். அவரது மனைவி சரண்யா, 42, தங்கை சுமதி, 37, காசி மகன் பிரபா, 38, ஆகியோர் காயமடைந்தனர். சிகிச்சையில் இருந்த மூர்த்தி, நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார்.
சில வரி செய்தி
வேலுார்: குடியாத்தத்தில் ‘யூ டியூப்’ பார்த்து, ‘ஸ்டேட் பேங்க் ஆப் இந்தியா’ வங்கி கிளையின் ஏ.டி.எம்., இயந்திரத்தை நவ., 1ம் தேதி நள்ளிரவில் உடைத்து கொள்ளையடிக்க முயன்ற, பெரும்பாடி பிரசாந்த், 20, மற்றும், 17, 18 வயதுடைய மூன்று வாலிபர்களை குடியாத்தம் டவுன் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.