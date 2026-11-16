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துாத்துக்குடி: தேங்காய்பண்டகசாலையைச் சேர்ந்த ராம்குமார், 29, என்பவர், 2024 ஆக., 15ல் அதே பகுதியில், வீட்டின் வெளியே துாங்கிய பெண் ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததால், கைது செய்யப்பட்டார். துாத்துக்குடி மகளிர் நீதிமன்றம் ராம்குமாருக்கு, 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை நேற்று விதித்தது.
கன்னியாகுமரி: சுவாமிதோப்பு அருகே, முந்திரி கிணற்றுக்குச் செல்லும் சாலையில் உள்ள ஒரு கடையின் ‘ஷட்டருக்கு’ இடையில் சிக்கியிருந்த, 12 அடி நீள மலைப்பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் நேற்று மீட்டனர். அதன்பின், பாம்பை கோணிப்பையில் அடைத்து, வனப்பகுதியில் விட்டனர்.
ADDED : நவ 16, 2026 09:37 PM
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துாத்துக்குடி: தேங்காய்பண்டகசாலையைச் சேர்ந்த ராம்குமார், 29, என்பவர், 2024 ஆக., 15ல் அதே பகுதியில், வீட்டின் வெளியே துாங்கிய பெண் ஒருவருக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததால், கைது செய்யப்பட்டார். துாத்துக்குடி மகளிர் நீதிமன்றம் ராம்குமாருக்கு, 3 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை நேற்று விதித்தது.
கன்னியாகுமரி: சுவாமிதோப்பு அருகே, முந்திரி கிணற்றுக்குச் செல்லும் சாலையில் உள்ள ஒரு கடையின் ‘ஷட்டருக்கு’ இடையில் சிக்கியிருந்த, 12 அடி நீள மலைப்பாம்பை தீயணைப்புத் துறையினர் நேற்று மீட்டனர். அதன்பின், பாம்பை கோணிப்பையில் அடைத்து, வனப்பகுதியில் விட்டனர்.