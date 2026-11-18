ADDED : நவ 18, 2026 10:00 PM
துாத்துக்குடி: கே.கைலாசபுரத்தை சேர்ந்த பால் வியாபாரி நடேஷ்குமார், 45, என்பவருக்கும், அதே பகுதி ஆட்டோ டிரைவர் மகாராஜா, 36, என்பவருக்கும் இடையே நேற்று முன்தினம் இரவு தகராறு ஏற்பட்டது. இதில், கத்தியால் குத்தி நடேஷ்குமாரை கொலை செய்த மகாராஜா கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி: அகரம் கிராமத்தில் கூலித்தொழிலாளி முருகன், 32, என்பவர் நவ., 16ம் தேதி இரவு, 10 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார். சிறுமி தாய் புகாரில், தேன்கனிக்கோட்டை மகளிர் போலீசார், ‘போக்சோ’வில் வழக்கு பதிந்து, முருகனை நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
திருவாரூர்: வலவைக்கால் பகுதியில் பேக்கரி நடத்தும் அருண், 40, என்பவர்ருக்கும் அவரது, இரண்டாவது மனைவி நித்யா, 38, என்பவருக்கும் இடையே அடிக்கடி சொத்து தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இருவரும் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டனர்.
திருவண்ணாமலை: வந்தவாசியை சேர்ந்த பிளஸ் 2 மாணவி திவ்யா, 17, ‘இன்ஸ்டா’ வாயிலாக, திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த வாலிபரை காதலித்தார். காதலை ஏற்க வாலிபர் மறுத்ததால் நவ., 16ம் தேதி தீக்குளித்து, செங்கல்பட்டு ஜி.ஹெச்.,சில் சிகிச்சை பெற்று வந்தவர் திவ்யா, நேற்று முன்தினம் நள்ளிரவு உயிரிழந்தார்.
திருப்பத்துார்: சேலம் உட்கோட்ட போதை பொருள் தடுப்பு பிரிவு போலீசார், ஜோலார்பேட்டை ரயில் நிலையத்தில் நேற்று முன்தினம் இரவு சோதனை நடத்தி, ‘ஹாட்டியா’ எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 20 கிலோ கஞ்சாவையும், மற்றொரு எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 4 கிலோ கஞ்சாவையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
சேலம்: சேலத்தை சேர்ந்த, ஓய்வு பெற்ற, 77 வயது அரசு அலுவலரை, கடந்த ஆகஸ்டில் தொடர்பு கொண்ட மர்ம நபர், ‘டிஜிட்டல் அரஸ்ட்’ செய்யப்பட்டுள்ளதாக மிரட்டி, 77 லட்சம் ரூபாய் பெற்று மோசடி செய்துள்ளார். புகாரில், சேலம் சைபர் கிரைம் போலீசார் நேற்று வழக்கு பதிந்தனர்.