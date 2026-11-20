ADDED : நவ 20, 2026 08:52 PM
கிருஷ்ணகிரி: அம்மனேரியைச் சேர்ந்த முனியம்மா, 80, என்பவர், தங்கள் கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்ததாக கூறி, அவரது பக்கத்து வீட்டு பெண் நாகம்மாள், 40, அவரது கள்ளக்காதலன் குண்டா பெருமாள், 40, ஆகிய இருவரும் நவ., 18ல் முனியம்மாவை கழுத்தை நெரித்து கொன்றனர். கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசார், இருவரையும் நேற்று கைது செய்தனர்.
கிருஷ்ணகிரி: கோவகுட்டையைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி மல்லேஷ், 32, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த, 13 வயது சிறுமிக்கு நவ., 18ம் தேதி பாலியல் தொல்லை கொடுத்தார். சிறுமியின் தாய் புகாரின்படி, தேன்கனிக்கோட்டை மகளிர் போலீசார், மல்லேஷை நேற்று முன்தினம் ‘போக்சோ’வில் கைது செய்தனர்.
ராணிப்பேட்டை: அத்தியானம் கிராமத்தில் தமிழரசி, 47, என்பவருக்கு சொந்தமான, 19 ஏக்கர் நிலத்தை அபகரித்து, போலி ஆவணங்கள் பயன்படுத்தி பத்திரப்பதிவு செய்த, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மதிவாணன், 58, பார்த்திபன், 52, ஆகிய இருவரை, மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார், நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
கடலுார்: டி.புதுாரைச் சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி துரைபாண்டி, 26, என்பவர், 22 வயது பெண்ணை காதலித்து, கர்ப்பமாக்கினார். அதன்பின், இளம்பெண்ணை திருமணம் செய்துகொள்ள மறுத்த துரைபாண்டியை, கடலுார் மகளிர் போலீசார், நேற்று முன்தினம் கைது செய்தனர்.
நாகப்பட்டினம்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், லட்சத்தோப்பை சேர்ந்தவர் செல்லத்துரை, 36. இவரது மனைவி இந்துமதி, நாகை மாவட்டம் ஆய்மழையில் உள்ள தன் சகோதரி தமிழ்செல்வி வீட்டிற்கு அடிக்கடி செல்வார். இந்துமதி நடத்தையை சந்தேகித்த செல்லத்துரை, 2021 டிச., 14ல் தகராறு செய்து, அம்மிக்கல்லால் தலையில் தாக்கி கொலை செய்ததால், கைது செய்யப்பட்டார். நாகை மகளிர் விரைவு நீதிமன்றம் செல்லதுரைக்கு, 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்தது.