ADDED : நவ 21, 2026 10:53 PM
பெரம்பலுார்: காட்டுக்கொட்டாயைச் சேர்ந்த குணசேகரன், 75, என்பவருக்கும், அவரது மகன் ராஜேந்திரன், 48, என்பவருக்கும் நேற்று முன்தினம் இரவு ஏற்பட்ட தகராறில், குணசேகரன் தலையில் கல்லை போட்டு கொன்ற ராஜேந்திரனை, அரும்பாவூர் போலீசார், நேற்று கைது செய்தனர்.
-கன்னியாகுமரி: சிதறாலில், ஏழாம் வகுப்பு படிக்கும், 13 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில், அவரது தாயின் கள்ளக்காதலன் அஜித்குமார், 26, என்பவரை, இரு மாதங்களுக்கு பின், மார்த்தாண்டம் போலீசார் நேற்று முன்தினம் சென்னையில் கைது செய்தனர்.
ராமநாதபுரம்: வெளிப்பட்டிணம் நாகூர்கனி, 36, அரிவாள், துப்பாக்கியுடன் ‘ரீல்ஸ்’ எடுத்து, ‘இன்ஸ்டா’வில் வெளியிட்டுள்ளார். மேலும், டூ – வீலர் திருட்டு உட்பட, இரு வழக்குகளில் கேணிக்கரை போலீசார், நாகூர்கனியை கைது செய்தனர்.
புதுக்கோட்டை: கறம்பக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பணிபுரியும் செக்யூரிட்டி ஒருவர், நோயாளியின் விரலில் ‘பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்’ கருவியைப் பொருத்தி, ரத்தத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு மற்றும் இதயத் துடிப்பை பரிசோதிக்கும் வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் பரவி சர்ச்சையாகி உள்ளது.
தேனி: இன்ஜினியரிங் கல்லுாரியில் ‘சீட்’ வாங்கி தருவதாக கூறி, முன்னாள் ராணுவ வீரர் உட்பட, எட்டு பேரிடம், 31.54 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த, மதுரை கே.புதுாரைச் சேர்ந்த ராஜ் நாராயணன், 42, என்பவர் மீது, தேனி போலீசார் வழக்கு பதிந்தனர்.
திருநெல்வேலி: அரசு நெல் கொள்முதல் கிடங்கில் மூட்டைக்கு, 50 ரூபாய் கூடுதலாக வசூலித்ததை தட்டிக்கேட்ட, சுத்தமல்லியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ராஜு, 37, என்பவரை தாக்கிய, அரசு நெல் கொள்முதல் கிடங்கு ஊழியர் அனுகுமார், 37, என்பவரை, பேட்டை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார்: பாச்சலை சேர்ந்த டெய்சி, 20, என்பவர் நேற்று முன்தினம், ஜி.ஹெச்.,சில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். ஆத்திரமடைந்த அவரது உறவினர்கள், டாக்டர்கள் உள்ளிட்டோரை தாக்கினர். இதை கண்டித்து நேற்று காலை, திருப்பத்துார் ஜி.ஹெச்., டாக்டர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.