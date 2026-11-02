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சில வரி செய்திகள்: நவ. 3

சில வரி செய்திகள்: நவ. 3

UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM

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UPDATED : நவ 03, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 02, 2026 07:29 PM

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*பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில், அனைத்து மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்கையில், ‘சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவின்படி, அனைத்து அரசு, அரசு உதவி பெறும் உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களிடம், தேர்வுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் எவ்வித முறையற்ற கட்டணங்களையும் வசூலிக்கக்கூடாது’ என, கூறப்பட்டுள்ளது.

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