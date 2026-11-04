சில வரி செய்திகள்: நவ. 5

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* தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான டி.என்.பி.எஸ்.சி., சார்பில், கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான அலுவலர்கள், ‘குரூப் – 4’ தேர்வு வழியே தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
‘குரூப் – 4’ தேர்வு, ஜன., 10ல் நடக்கிறது. தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள். தகுதியுள்ள தேர்வர்கள், www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.
UPDATED : நவ 05, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 04, 2026 06:10 PM
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* தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான டி.என்.பி.எஸ்.சி., சார்பில், கிராம நிர்வாக அலுவலர், இளநிலை உதவியாளர், தட்டச்சர், சுருக்கெழுத்து தட்டச்சர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கான அலுவலர்கள், ‘குரூப் – 4’ தேர்வு வழியே தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.
‘குரூப் – 4’ தேர்வு, ஜன., 10ல் நடக்கிறது. தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இன்று கடைசி நாள். தகுதியுள்ள தேர்வர்கள், www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்.