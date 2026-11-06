சில வரி செய்தி: நவ. 6

ADDED : நவ 06, 2026 12:32 AM
திருவண்ணாமலை: கட்டமடுவு டாஸ்மாக் கடையில், சூப்பர்வைசர் முத்துராஜ், 55, விற்பனையாளர் பரமசிவம், 50, ஆகிய இருவரை காலதாமதம் செய்வதாக கூறி, நேற்று முன்தினம் இரவு தாக்கிய தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் காளியப்பன், 27, ராமதாஸ், 32, சிவசக்தி, 33, ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
விழுப்புரம்: நல்லாம்பாளையம் கூலி தொழிலாளர்கள் பாண்டியன், 30, கன்னியப்பன், 36, இருவரும் தி.மலை மாவட்டம், பெருமணத்தில் செங்கல் சூளையில் வேலை செய்தனர். நேற்று முன்தினம் இரவு மதுபோதையில் தகராறில் ஈடுபட்டு, இரும்பு கம்பியால் பாண்டியனை தாக்கி கொன்ற கன்னியப்பன் கைது செய்யப்பட்டார்.
நீலகிரி: கொளப்பள்ளி அருகே, அரசு தேயிலை தோட்டத்தில் புதைக்கட்ட பச்சிளம் ஆண் குழந்தை சடலத்தை நேற்று காலை தோண்டி எடுத்த சேரம்பாடி போலீசார், ஊட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பினர். தனிப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கன்னியாகுமரி: கொல்லங்கோடுவைச் சேர்ந்த, பிளஸ் 2 படிக்கும், 16 வயது இளம்பெண்ணிடம் பழகி கர்ப்பமாக்கிய, சின்னத்துறை பகுதியைச் சேர்ந்த பொறியியல் கல்லுாரி மாணவர் பிஜோ எஸ் ஜியோ, , என்பவரை குளச்சல் மகளிர் போலீசார், போக்சோ வழக்கில் கைது செய்தனர்.
விழுப்புரம்: வானுார் அருகே, நேற்று முன்தினம் இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட மத்திய நுண்ணறிவு பிரிவு போலீசார், புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னைக்கு வேனில் கடத்தி செல்லப்பட்ட 1,168 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்து, ஆனந்தன், 41, சரவணன், 40, கனகராஜ், 39, ஆகிய மூவரை கைது செய்தனர்.