சில வரி செய்தி: நவ. 7

UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:56 PM
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் ஜூஜூவாடி சோதனைச் சாவடியில், சிப்காட் போலீசார் நேற்று முன்தினம் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர். தனியார் ஆம்னி பஸ்சில், 6 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 80 கிராம் ‘மெத்ஆம்பெட்டமைன்’ போதை பவுடர் கடத்திய கர்நாடகா மாநிலம், அகாராவைச் சேர்ந்தச் அப்சல்பாஷா, 33, என்பவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
துாத்துக்குடி: விருதுநகர் மாவட்டம், செட்டிகுளம் கருப்பசாமி, 45, துாத்துக்குடி மாவட்டம், சங்கரலிங்கபுரத்தில் வி.ஏ.ஓ.,வாக பணியாற்றினார். நேற்று முன்தினம் இரவு பைக்கில் சென்றபோது, மணியக்காரன்பட்டியில் எதிரே வந்த மற்றொரு பைக் மோதியதில், கருப்பசாமி பலியானார்.
வேலுார்: ஆர்.என்.பாளையம் வேலாயுதம் மகள் லட்சுமி, 18. தீபாவளிக்கு புத்தாடை எடுக்க வேலாயுதம் பணம் தர மறுத்ததால் நவ., 3ல் லட்சுமி, மின்விசிறியில் துாக்கிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றார். அடுக்கம்பாறை அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட லட்சுமி, நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார்.
துாத்துக்குடி: கோவில்பட்டியைச் சேர்ந்த, 16 வயது வாலிபரை, நேற்று முன்தினம் இரவு பைக்கில் கடத்திச் சென்று, பணம் கேட்டு தாக்கி, கொலை மிரட்டல் விடுத்த, யுவன் பாரத், 21, மாடசாமி, 21, சூர்யா, 19, ஆனந்த், 20, ஆகிய நால்வரை, கோவில்பட்டி மேற்கு போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.