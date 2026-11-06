சில வரி செய்திகள்: நவ. 7

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சமூக நீதித் துறையின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க, தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில், ஐந்து வள பகுப்பாய்வாளர்கள் நியமிக்கபட உள்ளனர்.
விருப்பமுள்ளோர், ‘adw.director@gmail.com’ என்ற மின்னஞ்சலுக்கு, உரிய முன்மொழிவுப் படிவத்தை, வரும் 26ம் தேதி மாலை 3.00 மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 09:36 PM
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சமூக நீதித் துறையின் ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கான மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் செயல்பாட்டைக் கண்காணிக்க, தற்காலிக ஒப்பந்த அடிப்படையில், ஐந்து வள பகுப்பாய்வாளர்கள் நியமிக்கபட உள்ளனர்.
விருப்பமுள்ளோர், ‘adw.director@gmail.com’ என்ற மின்னஞ்சலுக்கு, உரிய முன்மொழிவுப் படிவத்தை, வரும் 26ம் தேதி மாலை 3.00 மணிக்குள் அனுப்ப வேண்டும்.