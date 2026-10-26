சில வரி செய்திகள்: அக். 27

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* ‘உயரம் குறைந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் அல்லது மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனம் வழங்கப்படும்’ என, சட்டசபையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, முதற்கட்டமாக, 400 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட, பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் அல்லது மின்சார வாகனம் வழங்க, 4 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 06:54 PM
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* ‘உயரம் குறைந்த மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் அல்லது மின்சாரத்தில் இயங்கும் வாகனம் வழங்கப்படும்’ என, சட்டசபையில் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதன்படி, முதற்கட்டமாக, 400 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு, இணைப்பு சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட, பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் அல்லது மின்சார வாகனம் வழங்க, 4 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி, தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.