சில வரி செய்திகள்: அக். 27

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* தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., சார்பில் தேர்வு நடத்தப்பட்டு, முதுநிலை பூச்சியியல் வல்லுனர்கள், 33 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை, சென்னையில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் வழங்கினார்.
UPDATED : அக் 27, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 26, 2026 08:14 PM
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* தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையமான, டி.என்.பி.எஸ்.சி., சார்பில் தேர்வு நடத்தப்பட்டு, முதுநிலை பூச்சியியல் வல்லுனர்கள், 33 பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களுக்கான பணி நியமன ஆணைகளை, சென்னையில் நேற்று நடந்த நிகழ்ச்சியில், மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண் ராஜ் வழங்கினார்.