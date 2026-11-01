நடுரோட்டில் பழுதாகி நின்ற அரசு பஸ்
நடுரோட்டில் பழுதாகி நின்ற அரசு பஸ்
ADDED : நவ 01, 2026 09:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 09:48 PM
துாத்துக்குடி:
அரசு பஸ் ஒன்று, நடுரோட்டில் பழுதாகி நின்றதால், பயணியரும், போக்குவரத்து போலீசாரும் சிறிது தொலைவு தள்ளிச்சென்றனர்.
ராமநாதபுரத்தில் இருந்து நேற்று (அக்.,31) இரவு துாத்துக்குடி வழியாக திருச்செந்துாருக்கு அரசு பஸ் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. துாத்துக்குடி புதிய பஸ் நிலையம் அருகே, போல்பேட்டை பகுதி சிக்னலில் காத்திருந்த அந்த பஸ், திடீரென பழுதாகி நடுரோட்டில் நின்றது.
இதனால், அப்பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. சிக்னலில் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸ் ஏட்டு செந்தில், பயணியர், அப்பகுதியில் நின்ற சிலர் பஸ்சை சிறிது தொலைவு தள்ளிச்சென்றனர். சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அரசுப் பணிமனையில் இருந்து வந்த பணியாளர்கள், பழுதை நீக்கிய பின், பஸ் அங்கிருந்து புறப்பட்டது.
தமிழகத்தில் தொடர்ந்து அரசு பஸ்கள் ஆங்காங்கே பழுதாகி நடுரோட்டில் நிற்கும் சம்பவம் அதிகரித்து வருவதால், முறையாக பராமரிக்க வேண்டும் என, சமூக ஆர்வலர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.