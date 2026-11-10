மீனவர்களின் பாதுகாப்பில் புதிய அணுகுமுறை; முதல்வர் விஜய்க்கு அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
மீனவர்களின் பாதுகாப்பில் புதிய அணுகுமுறை; முதல்வர் விஜய்க்கு அண்ணாமலை வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 10, 2026 04:10 PM
ADDED : நவ 10, 2026 04:10 PM
சென்னை: மீனவர்களின் பாதுகாப்பில் புதிய அணுகுமுறை உத்தரவாதமும் அவசியம் என முதல்வர் விஜய்க்கு அண்ணாமலை வலியுறுத்தி உள்ளார்.
அவரது அறிக்கை: காசிமேடு மீனவர்கள் உயிரிழந்த துயரச் சம்பவத்தில் முதல்வர் விஜயின் கவனத்திற்கு, மீனவர்களின் பாதுகாப்பில் புதிய அணுகுமுறையும், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கான உரிய வாழ்வாதார உத்தரவாதமும் அவசியம்.
உயிரிழந்த ஒவ்வொரு மீனவரின் குடும்பத்திற்கும் தலா ரூ.50 லட்சம் ரூபாய் நிவாரண உதவியைத் தமிழக அரசு அறிவிக்க வேண்டும். 25லட்சம் ரூபாயை உடனடி நிவாரணமாக வழங்குவதுடன், மீதமுள்ள 25 லட்சம் ரூபாயை அந்தந்தக் குடும்பத்தினரின் பெயரில் நீண்டகால வைப்பு நிதியாகச் செலுத்த வேண்டும்.
அந்த வைப்புத் தொகையின் மூலம் கிடைக்கும் வட்டி வருவாய், குடும்பத்தின் அன்றாடத் தேவைகள், குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்கால வாழ்வாதாரத்திற்கு நிலையான நிதி ஆதாரமாக அமையும்.
குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலையைப் பாதுகாக்கும் வகையில், தகுதியின் அடிப்படையில் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்குவதற்கான சிறப்பு ஏற்பாட்டையும் உருவாக்க வேண்டும்.
உயிரிழந்த மீனவர்களின் குழந்தைகளின் உயர்கல்வி வரையிலான கல்விச் செலவுகளுக்கு அரசு சிறப்பு உதவித்திட்டம் ஒன்றையும் அறிவிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.