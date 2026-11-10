வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்தம் நவ.,13ல் உருவாகிறது
வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்தம் நவ.,13ல் உருவாகிறது
ADDED : நவ 10, 2026 06:47 PM
சென்னை: ‘தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதியில், நாளை மறுநாள் புதிதாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது’ என, வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன் அறிக்கை:
நேற்று காலை வரையிலான, 24 மணி நேரத்தில், திருநெல்வேலி மாவட்டம், ஊத்து பகுதியில், 13 செ.மீ., மழை பெய்துள்ளது. தென் கிழக்கு வங்கக்கடலில், நாளை மறுநாள், புதிதாக ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது. உருவான பின், அடுத்த, 24 மணி நேரத்தில், இது வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதியாக வலுவடைய வாய்ப்புள்ளது.
மன்னார் வளைகுடா மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. இதே போல், தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் பகுதியில், ஒரு வளி மண்டல சுழற்சி நிலவுகிறது. தமிழகத்தில், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மாவட்டங்களில், ஓரிரு இடங்களில், இன்று இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன், கன மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில், ஓரிரு இடங்களில், இன்று இடி, மின்னலுடன், மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.