உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நாளை மறுநாள் (நவ., 12) புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
தமிழக கடற்கரை பகுதியை நோக்கி நகரலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக நவ.15 முதல் 20ம் தேதி வரை வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய வாய்ப்பு உள்ளது.
தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் மீனவர்கள் நவ 14- 20ம் தேதி வரை கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச்செல்ல கூடாது. ஆழ்கடலுக்கு செல்லும் மீனவர்கள் நவ 13ம் தேதிக்குள் கரை திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 12ல் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
நவம்பர் 12ல் தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
ADDED : நவ 10, 2026 07:42 AM
ADDED : நவ 10, 2026 07:42 AM
அ நிறம் | அளவு
சென்னை: தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் நாளை மறுநாள் (நவ., 12) புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
தமிழக கடற்கரை பகுதியை நோக்கி நகரலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதன் காரணமாக நவ.15 முதல் 20ம் தேதி வரை வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய வாய்ப்பு உள்ளது.
தமிழகம், புதுச்சேரி, காரைக்கால் மீனவர்கள் நவ 14- 20ம் தேதி வரை கடலுக்கு மீன் பிடிக்கச்செல்ல கூடாது. ஆழ்கடலுக்கு செல்லும் மீனவர்கள் நவ 13ம் தேதிக்குள் கரை திரும்புமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.