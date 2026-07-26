கடலில் எண்ணெய் கசிவை தடுப்பதற்கு திட்டம் அவசியம்: கடலோர ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உத்தரவு
கடலில் எண்ணெய் கசிவை தடுப்பதற்கு திட்டம் அவசியம்: கடலோர ஒழுங்குமுறை ஆணையம் உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 26, 2026 11:01 PM
சென்னை: 'கடற்பரப்பில் எண்ணெய் கசிவு ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கான செயல் திட்டத்தை தயாரிக்க வேண்டும்' என, சென்னை துறைமுகத்துக்கு, கடலோர ஒழுங்குமுறை மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டு உள்ளது.
சென்னை துறைமுகத்துக்கு வரும் கப்பல்களில் இருந்து, சில ஆண்டுகளாக எண்ணெய் கசிவு ஏற்பட்டுள்ளது. துறைமுக வளாகத்தில் அமைந்து உள்ள, எண்ணெய் கிடங்கு களில் இருந்தும் கசிவுகள் ஏற்படுகின்றன.
எண்ணெய் கசிவு ஏற்பட்ட பின், பல்வேறு துறைகள் தலையிட்டு நடவடிக்கைகள் எடுக் கின்றன. இப்பிரச்னையில் எண்ணெய் கசிவு ஏற்படுவதை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து தடுக்க வேண்டும்.
கண்காணிப்பு இல்லை சென்னை துறைமுகம் நோக்கி, ஒரு கப்பல் வரும் நிலையில், அதில் எந்தவித எண்ணெய் கசிவும் இல்லை என்பதை, உறுதி செய்ய வேண்டிய தேவை எழுந்துள்ளது. தற்போதைய சூழலில், இதற்கான கட்டுப்பாடுகள், கண்காணிப்பு வழிமுறைகள் இல்லை.
இந்நிலையில், தமிழக கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல ஆணையத்தின் கூட்டம், சமீபத்தில் நடந்தது. அந்தக் கூட்டத்தில், எண்ணெய் கசிவு பிரச்னை குறித்து பேசப்பட்டது.
இதுகுறித்து, சுற்றுச்சூழல் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
சென்னை கடலோர பகுதிகளில், எண்ணெய் கசிவு பிரச்னை, அவ்வப் போது ஏற்படுகிறது. சென்னை துறைமுகத்தில், எண்ணெய் சேமிப்பு கிடங்குகள் வைத்திருக்கும் நிறுவனங்கள், கசிவை தடுப்பதற்கான, செயல் திட்டத்தை வகுக்க வேண்டும்.
நடவடிக்கை தேவை சென்னை துறைமுக நிர்வாகத்துக்கு, இதுதொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி, எண்ணெய் கசிவை தடுப்பதற்கான செயல் திட்டத்தை, படிப்படியாக அமல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இதற்கான எண்ணெய் நிறுவனங்களின் செயல் திட்டங்களை ஒருங்கிணைக்க, தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இந்த செயல் திட்டங்களுக்கு, இந்திய கடலோர காவல் படையிடம் இருந்து ஒப்புதல் பெற, துறைமுக நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். கடலோர ஒழுங்குமுறை மண்டல ஆணையம், இதற்கான அறிவுறுத்தல்களை, துறைமுகத்துக்கு அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.