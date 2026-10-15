16 ஆண்டுகளாக மாயமானவரை குடும்பத்தில் இணைத்தது ஆதார்
16 ஆண்டுகளாக மாயமானவரை குடும்பத்தில் இணைத்தது ஆதார்
UPDATED : அக் 15, 2026 03:59 AM
ADDED : அக் 15, 2026 01:48 AM
UPDATED : அக் 15, 2026 03:59 AM ADDED : அக் 15, 2026 01:48 AM
தர்மபுரி: தர்மபுரியில், 16 ஆண்டுகளுக்கு முன் காணாமல் போனவர், ஆதார் அட்டை மூலம், நேற்று முன்தினம் குடும்பத்தினருடன், போலீசார் சேர்ந்தார்.
தர்மபுரி மாவட்டம், காந்திநகரை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன். இவரது மனைவி கிரிஜா, 55. தம்பதிக்கு, இரு மகன், ஒரு மகள். இதில், இரண்டாவது மகன் தீபக்ராஜா, 15 வயதில், 2004ல் பாலிடெக்னிக் படிக்கும்போது, கிரிஜா திட்டியதால், வீட்டிலிருந்து வெளியேறி மாயமானார். தர்மபுரி போலீசார் விசாரித்தனர்.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் தீபக்ராஜாவின், ஆதார் அட்டையில், முகவரி திருத்தம் செய்ய கிரிஜா சென்றபோது, இ – சேவை மையத்தில், ஓ.டி.பி., வெரிபிகேஷன் எண், வேறு ஒருவரின் மொபைல் எண்ணுக்கு சென்றது. போலீசார் விசாரித்தனர்.
அதில், ஓ.டி.பி., எண் சென்ற, திருப்பூர் மாவட்டத்தில், தனியார் பனியன் கம்பெனியில் வேலை பார்த்த நபரிடம் விசாரித்தனர். அதில், அந்த நபர், தீபக்ராஜா என்பதும், அவர், 16 ஆண்டுகளுக்கு முன் காணாமல் போன கிரிஜாவின் மகன் என்பதும் தெரிந்தது. இதையடுத்து, போலீசார், அவரை, நேற்று முன்தினம் இரவு குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
ஆதார் அட்டையால், 16 ஆண்டுகளுக்கு முன் மாயமான மகன், குடும்பத்துடன் இணைந்தது அப்பகுதியினரிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.