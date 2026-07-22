கள்ளழகர் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் கொடியேற்றத்துடன் துவக்கம்
கள்ளழகர் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் கொடியேற்றத்துடன் துவக்கம்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:57 AM
அழகர்கோவில்: ஜூலை 22-: மதுரை அழகர்கோவில் கள்ளழகர் கோயிலில் ஆடி பிரம்மோற்ஸவம் நேற்று கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது.
உலக பிரசித்திப்பெற்ற 108 வைணவ தலங்களில் ஒன்றான அழகர்கோவில் கள்ளழகர் கோயிலில், ஆடி பவுர்ணமியை முன்னிட்டு பிரம்மோற்ஸவம் நடைபெறும். இந்தாண்டுக்கான விழா நேற்று கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக துவங்கியது.
முன்னதாக உற்ஸவர் சுந்தரராஜ பெருமாளுக்கு காப்பு கட்டப்பட்டது. அதன்பின் பொன் வேய்ந்த சுந்தரபாண்டியன் மண்டபத்தில் தங்கக் கொடிமரம் முன்பு உற்ஸவர், ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுடன் எழுந்தருளினார். அவருக்கு புஷ்ப அலங்காரம் செய்யப்பட்டு, தீபாராதனை நடந்தது.
காலை 8:23 மணிக்கு பட்டர்கள் அம்பி, பாலாஜி உள்ளிட்டோர் வேத மந்திரங்கள் முழங்க, கோயில் யானை சுந்தரவல்லி ஆசிர்வதிக்க, பக்தர்களின் 'நாராயணா' கோஷங்களுக்கிடையே கருடாழ்வார் உருவம் பொறிக்கப்பட்ட கொடி ஏற்றப்பட்டது.பின்னர் கொடி மரத்திற்கு மலர் மழை பொழிய தீபாராதனை நடந்தது.
காலை 10:45 மணியளவில் தேர் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள பகுதியில், எவ்வித இடையூறுமின்றி விழா சிறப்பாக நடைபெற வேண்டியும், தேரின் பராமரிப்பு பணிகளை தொடங்கவும் பந்தக்கால் நடப்பட்டது.மாலையில் சுந்தரராஜ பெருமாள் அன்ன வாகனத்தில் எழுந்தருளினார்.
இதனை தொடர்ந்து ஜூலை 28 வரை தினமும் காலையில் தங்கப் பல்லக்கு, மாலையில் சிம்மம், அனுமார் உள்ளிட்ட பல்வேறு வாகனங்களில் பெருமாள் எழுந்தருள்கிறார்.
ஜூலை 25 காலை 7:30 மணிக்கு மேல் 8:10 மணிக்குள் சுந்தரராஜன்பட்டியில் உள்ள சிவகங்கை சமஸ்தான மறவர் மண்டபத்தில் எழுந்தருளிய பின் அழகர்மலை திரும்புகிறார்.
தேரோட்டம் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக ஜூலை 29, ஆடி பவுர்ணமியை முன்னிட்டு காலை 7:05 மணிக்கு தேரோட்டம் நடக்கிறது.
அன்று மாலை புஷ்ப பல்லக்கில் பெருமாள் எழுந்தருள்கிறார். ஆண்டிற்கு ஒருமுறை திறக்கப்படும் பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமி கதவுகள் அன்று மாலை திறக்கப்பட்டு தீபங்கள் ஏற்றி படிப்பூஜை, சந்தன சாத்துபடி நடக்கிறது.
ஜூலை 30ல் தீர்த்தவாரி, 31ல் உற்ஸவ சாந்தியுடன் பிரம்மோற்ஸவம் நிறைவு பெறுகிறது.மேற்கண்ட திருவிழா நாட்களில் மட்டுமே மூலவரின் பாதங்களை பக்தர்கள் தரிசிக்க முடியும்.ஆக., 12ஆடி அமாவாசை அன்று மாலை கருட வாகனத்தில் பெருமாள் எழுந்தருள்கிறார்.
பட்டர் அம்பி கூறுகையில், ''சித்திரை திருவிழா, புராண ரீதியாக பெருமாள் மீதுள்ள பக்தியால் மனிதர்கள் கொண்டாடுவது. ஆடியில் பிரம்மா தன் பரிவார தேவதைகள், தேவர்களுடன்நடத்தும் திருவிழா என்பதால் 'பிரம்மோற்ஸவம்' என்கிறோம்.
இன்று (நேற்று) முதல் 9 நாட்களுக்கு காலை, மாலையில்பதினெட்டாம்படி கருப்பணசுவாமி சன்னதி, ராஜகோபுரகதவுகளின் அரை கதவு (ஒரு பகுதி) மட்டும் தற்காலிகமாக திறக்கப்பட்டு 18 படிகள் வழியாக காவல் தெய்வங்களுக்கு சக்கரத்தாழ்வார் பலி பிரசாதம் வழங்கி மரியாதை செலுத்திவிட்டு சன்னதி திரும்புவார். இது அபூர்வநிகழ்வு'' என்றார்.
ஜூலை 23 (நாளை) முதல் 29 வரை இரவு 7:00 மணிக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கின்றன.
ஏற்பாடுகளை கோயில் இணை கமிஷனர் ஹரிஹரன் தலைமையில், கண்காணிப்பாளர்கள் ரம்யா சுபாஷிணி, அருணா தேவி உட்பட அலுவலர்கள் செய்துள்ளனர்.